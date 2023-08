Le gouvernement fédéral achète un traversier norvégien pour remplacer provisoirement le trajet Nouvelle-Écosse-Î.-P.-É.

Le gouvernement fédéral a trouvé un remplaçant temporaire au traversier MV Holiday Island sur la route du détroit de Northumberland entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.

Transports Canada devrait acheter MV Fanafjord battant pavillon norvégien et le faire entrer en service auprès de Northumberland Ferries Ltd. en mai 2024. Une fois l’accord finalisé, le navire de 16 ans complétera le service fourni par MV Confederation pendant qu’un nouveau ferry est construit pour transporter des passagers et des véhicules entre les deux. provinces.

«Tout au long de ma carrière, j’ai toujours dit à quel point le service à deux navires était vital pour Wood Islands-Caribou, et pendant une partie de ce printemps, nous n’avons eu aucun navire pendant quelques semaines», a déclaré mercredi le député de Cardigan, Lawrence MacAulay, après que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nouvelle à Charlottetown.

Les opérateurs touristiques et d’autres entreprises de l’est de l’Île-du-Prince-Édouard et du nord de la Nouvelle-Écosse ont demandé l’achat d’un autre navire après l’effondrement de la Confédération en juin et une pièce cruciale a dû être fabriquée en Allemagne – ne laissant aucun bateau en fuite avant la deuxième semaine de juillet.

« L’achat de ce navire, dans le but de nous assurer d’en avoir un sur l’eau au printemps prochain, assure un service stable, efficace et fiable entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse », a déclaré MacAulay.

À long terme, le remplaçant permanent du gouvernement du Canada pour l’Île Holiday viendra de l’entreprise de construction navale québécoise Chantier Davie Canada.

MV Confederation, présenté à Wood Islands, à l’Île-du-Prince-Édouard, a été hors service pendant plus de deux semaines au début de la saison touristique 2023. Il ne restait plus que deux façons pour les gens de quitter l’île : en traversant le pont de la Confédération jusqu’au Nouveau-Brunswick ou en prenant l’avion. (Stacey Janzer/CBC)

Les travaux de conception du nouveau navire sont déjà en cours, avec une livraison prévue dès 2028.

Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, a réagi à la nouvelle dans une déclaration écrite, déclarant notamment : « Il s’agit d’une annonce bienvenue qui assurera la stabilité et la cohérence de notre important lien de transport entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse pour 2024 et au-delà.

Beaucoup d’anxiété et de difficultés économiques auraient pu être évitées si le gouvernement fédéral avait agi plus tôt et plus rapidement. — Darlene Compton, députée de l’Île-du-Prince-Édouard

La députée locale Darlene Compton (Belfast-Murray River) a également célébré la nouvelle, notant dans un communiqué : « Depuis trop longtemps maintenant, la disponibilité et la fiabilité du service de traversier sont affectées par le vieillissement des navires…

« J’aurais aimé qu’il n’ait pas fallu des années pour que de bonnes idées comme celle-ci prennent racine, mais je suis heureux qu’elles l’aient finalement fait… Beaucoup d’anxiété et de difficultés économiques auraient pu être évitées si le gouvernement fédéral avait agi avec plus d’urgence plus tôt. »

L’accord sera bientôt finalisé

Le député de Central Nova, Sean Fraser, a également pris la parole lors de la conférence de presse à Charlottetown, où le cabinet fédéral s’est réuni toute la semaine, affirmant qu’il avait entendu les appels de toute la région de la part des voyageurs des traversiers et des propriétaires d’entreprises préoccupés par les perturbations de ce printemps.

« J’ai grandi dans le comté de Pictou et je peux vous dire que l’importance de la liaison par traversier entre nos provinces ne peut être surestimée », a déclaré Fraser.

« C’est quelque chose qui témoigne d’une culture qui s’est développée sur plusieurs décennies. »

Un incendie de moteur à bord du MV Holiday Island l’été dernier a entraîné l’évacuation des passagers et la mise au rebut du ferry. (Shane Hennessey/CBC)

Le MV Holiday Island a connu une fin dramatique en juillet 2022. Un incendie s’est déclaré à bord alors que le navire s’approchait du port de Wood Islands et les passagers ont dû être évacués du navire.

En août, Northumberland Ferries a pu louer le traversier québécois MV Saaremaa pour ce qui restait de la haute saison touristique, et le Holiday Island est allé à la casse.

L’accord pour l’achat du nouveau navire de remplacement provisoire, le MV Fanafjord, devrait être finalisé dans environ deux semaines.

À travers le Préavis d’attribution de contratpublié par Services publics et Approvisionnement Canada, les autres fournisseurs de bateaux intéressés qui répondent aux exigences opérationnelles minimales de Transports Canada ont 15 jours pour soumettre un énoncé de capacités.

L’ACAN est un signal public informant les autres fournisseurs que l’achat est en cours et offre un délai pour essentiellement contre-proposer, mais il ne s’agit pas d’un « processus concurrentiel », comme le souligne l’avis de l’ACAN.