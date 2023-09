Le gouvernement fédéral accuse un manifestant du 6 janvier d’être au centre de théories du complot d’extrême droite non prouvées

Epps peut être vu dans une vidéo du 5 janvier encourageant la foule et appelant les manifestants à « entrer dans le Capitole », bien qu’il ait rapidement ajouté que cela devrait se faire « pacifiquement ». Il est apparu au Capitole le lendemain et était à la tête de la foule qui a franchi en premier les barricades. On le voit sur vidéo parler brièvement avec Ryan Samsel – un émeutier qui a été parmi les premiers à franchir les lignes de police – peu de temps avant que Samsel ne se précipite. Il a affirmé chercher à calmer Samsel.

Epps a affirmé lors d’entretiens qu’il n’était jamais entré dans le bâtiment du Capitole, et aucune preuve n’a émergé pour indiquer qu’il l’a fait. Cela place Epps dans un petit groupe d’accusés du 6 janvier devant faire face à des accusations criminelles sans allégation selon laquelle ils seraient entrés dans le Capitole ou auraient participé à des violences.

L’accusation portée contre Epps est passible d’une peine maximale d’un an de prison.

Epps figurait sur des photos publiées par le FBI peu après l’émeute au Capitole d’individus sur lesquels ils cherchaient des informations dans le cadre de l’enquête tentaculaire.

Cependant, les images d’Epps ont été rapidement supprimées du site Web du FBI et il n’a fait l’objet d’aucune accusation au cours des 32 mois qui ont suivi la mêlée, ce qui a conduit d’autres accusés du 6 janvier, des médias conservateurs et même Trump à spéculer publiquement qu’Epps était une usine du FBI. intention de déclencher une émeute et participe à une opération dite sous fausse bannière.

Pour sa part, Epps a nié avec véhémence avoir agi ce jour-là au nom du FBI, et il a témoigné devant le comité du 6 janvier qu’il n’avait aucune relation avec le FBI ou les agences fédérales. D’autres vidéos le montrent aux côtés du leader des Proud Boys, Zachary Rehl, alors que Rehl semble déployer un spray chimique sur les officiers. Rehl a été reconnu coupable par un jury plus tôt cette année de complot séditieux et condamné à 15 ans de prison.

En juillet 2023, Epps a intenté une action en diffamation contre Fox News, se plaignant d’avoir été faussement mis au pilori à propos de l’épisode, même s’il était un partisan de Trump et un téléspectateur fidèle du réseau. Il a déclaré que dans le cadre de cette poursuite, il risquait de faire face à une accusation criminelle, qu’il imputait en partie à la pression générée par l’attention suscitée par les théories du complot diffusées sur Fox.

Fox a nié toute responsabilité et a décidé de rejeter le procès, qui est en cours devant le tribunal fédéral du Delaware.

Certains législateurs républicains, dont le sénateur Ted Cruz du Texas, ont publiquement spéculé sur les liens d’Epps avec le FBI et alimenté les théories du complot sur l’émeute.

Trump lui-même a également alimenté les théories, utiliser son compte Truth Social pour diffuser des allégations sans fondement à propos de la femme d’Epps.

Epps a déclaré avoir reçu des messages de harcèlement et des menaces de mort à la suite de cette publicité.

Les procureurs ont été confrontés à tellement de questions et de demandes d’informations sur Epps de la part d’autres accusés du 6 janvier que l’année dernière, ils ont préparé une divulgation à son sujet à partager avec les émeutiers présumés dont les avocats faisaient pression pour obtenir de tels dossiers.

Plus de 1 100 personnes ont été inculpées en lien avec les émeutes du Capitole, les procureurs continuant de déposer plusieurs dossiers chaque semaine.

Les avocats d’Epps n’ont pas immédiatement répondu aux messages mardi sollicitant des commentaires sur la nouvelle accusation.