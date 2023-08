Le gouvernement fédéral accuse les développeurs de Tornado Cash Crypto Mixer de blanchiment d’argent

Deux des développeurs originaux du mélangeur cryptographique Tornado Cash sont pris dans une toute nouvelle tempête d’accusation fédérale. Mercredi, t Les États-Unis ont allégué que deux des développeurs originaux, Roman Storm et Roman Semenov, avaient aidé les crypto-criminels à blanchir des millions de crypto à la fois. contribuant à souligner la nature « anonyme » des transactions illicites.

Pourquoi les crypto-monnaies devraient-elles être appelées titres ? | Entretien avec Gizmodo

J Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a descellé un nouveau accusation alléguant que deux des développeurs originaux du mixeur ont conspiré pour violer les sanctions et aider les pirates informatiques à blanchir plus d’un milliard de dollars en crypto. Les procureurs ont déclaré que la police avait arrêté Storm dans son État d’origine, Washington, le Mercredi. Semenov, un ressortissant russe, est actuellement en liberté.

Dans un déclarationle procureur américain Damian Williams a déclaré que même si les développeurs de Tornado Cash affirmaient publiquement « offrir un service de confidentialité techniquement sophistiqué », ils « savaient en fait qu’ils aidaient les pirates informatiques et les fraudeurs à dissimuler les fruits de leurs crimes ».

Les États-Unis ont affirmé dans leur acte d’accusation que Storm et Semenov « savaient [Tornado Cash] était un refuge pour les criminels qui leur permettaient de se lancer dans le blanchiment d’argent à grande échelle et d’échapper aux sanctions. Le couple aurait a travaillé avec un personnage appelé « CC-1 », qui est probablement Alexey Pertsev. Pertsev travaille actuellement à lutter contre des problèmes similaires accusations de blanchiment d’argent allégués par les procureurs aux Pays-Bas. Pertsev a été libéré de prison en avril de cette année après son arrestation en 2022, et il essaie toujours de effacer son nom. Pertsev attend actuellement son procès

Un mélangeur de cryptomonnaies est essentiellement un grand pool dans lequel les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent placer leurs jetons. . La crypto est mélangée, puis redistribuée à tous les utilisateurs à hauteur du montant initial qu’ils ont investi, moins les frais prélevés par le mélangeur. Créé à l’origine en 2019, Tornado Cash fonctionnait principalement sur la blockchain Ethereum, la plupart des transactions étant négociées en ETH. Plus il y a de personnes utilisant le service, plus leur crypto pourrait être anonymisée.

Le gouvernement fédéral a allégué que Tornado Cash fonctionnait sans vraiment connaître son client. ou un dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent. Dans l’acte d’accusation, les procureurs ont affirmé que tous les transferts d’argent les entreprises, « y compris les entreprises engagées dans la transmission de crypto-monnaies », doivent s’inscrire auprès du Financial Crimes Enforcement Network du DOT, AKA FinCEN. Bien que Tornado Cash opérait aux États-Unis par l’intermédiaire de relais, les procureurs américains ont déclaré que Storm et Semenov ne s’étaient pas enregistrés auprès de l’agence.

Plus que cela, le gouvernement fédéral affirme que les fondateurs discutaient régulièrement Les plaintes des utilisateurs de crypto selon lesquelles les fonds piratés étaient anonymisés via leur mélangeur. L’acte d’accusation décrit à deux reprises que des échanges cryptographiques ont contacté Tornado Cash au sujet de l’anonymisation des fonds piratés, mais que les développeurs « ont refusé d’offrir toute aide ».

Tornado Cash n’était qu’un des nombreux mixeurs disponibles, mais le Le gouvernement fédéral a particulièrement ciblé Tornado Cash car c’était l’endroit où les principaux pirates cryptographiques dissimulaient leurs jetons volés. Le Les États-Unis ont sanctionné Tornado Cash l’année dernière alléguant que le mélangeur agissait comme un guichet unique pour le blanchiment d’argent. Le département américain du Trésor a affirmé que le groupe Lazarus, un réseau de piratage informatique affilié au gouvernement nord-coréen, avait utilisé Tornado Cash pour cacher ses gains mal acquis. Le FBI a lié le groupe Lazarus au piratage de 615 millions de dollars du réseau Ronin l’année dernière.

Le gouvernement fédéral a allégué que les développeurs de Tornado Cash avaient tenté d’induire le public en erreur sur leur propriété et leur contrôle sur Tornado Cash. Les procureurs ont déclaré que Storm avait affirmé un jour dans une interview que Tornado Cash était une entreprise « à but non lucratif », mais le développeur a présenté l’entreprise comme une entreprise aux investisseurs américains.