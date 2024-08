PORTLAND, Maine — Le gouvernement fédéral a publié lundi le premier billet flottant du pays. éolien offshore bail de recherche à l’État du Maine, comprenant environ 23 milles carrés (60 kilomètres carrés) dans les eaux fédérales.

L’État a demandé au Bureau fédéral de gestion de l’énergie océanique un bail pour un parc éolien offshore flottant de recherche comprenant jusqu’à une douzaine de turbines capables de générer jusqu’à 144 mégawatts d’énergie renouvelable dans des eaux situées à près de 48 kilomètres au sud-est de Portland, dans le Maine.

Le réseau de recherche utilisera des plateformes éoliennes offshore flottantes conçues par l’Université du Maine et déployées par son partenaire Diamond Offshore Wind. Mais la construction ne devrait pas commencer avant plusieurs années.

La recherche est essentielle à la croissance de l’industrie de l’énergie éolienne océanique dans le Maine.

La gouverneure démocrate Janet Mills signé une facture L’année dernière, l’objectif était de voir le Maine se procurer suffisamment d’énergie à partir d’éoliennes offshore pour alimenter environ la moitié de sa charge électrique d’ici 2040, et l’État a sélectionné un site pour construire, mettre en scène et déployer l’équipement des turbines. Au cours de la prochaine décennie, les chercheurs de l’Université du Maine envisagent des plateformes d’éoliennes flottant dans l’océan au-delà de l’horizon, s’étendant sur plus de 210 mètres (700 pieds) vers le ciel et ancrées par des lignes d’amarrage.

« L’énergie propre issue de l’éolien offshore offre une opportunité historique au Maine de créer des emplois bien rémunérés, de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et de lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Mills.

L’État a demandé le bail en 2021. Les quelque 60 kilomètres carrés du bail fédéral sont plus grands que la demande de l’État, qui est d’environ 39 kilomètres carrés. Cela permettra à l’État, à la communauté des pêcheurs, aux experts en océanographie et à l’industrie éolienne offshore d’évaluer en profondeur la compatibilité de l’éolien offshore flottant.

Les éoliennes flottantes sont le seul moyen pour certains États de capter l’énergie éolienne offshore à grande échelle. Aux États-Unis seulement, 2,8 térawatts de potentiel éolien soufflent sur des eaux océaniques trop profondes pour les éoliennes traditionnelles fixées au fond de l’océan, selon le Laboratoire national des énergies renouvelablesCela suffit à alimenter 350 millions de foyers, soit plus du double du nombre de foyers existants aux États-Unis.

Le président Joe Biden a fait de l’éolien offshore un élément clé de ses plans de lutte contre le changement climatique.

Depuis le début de son administration, le ministère de l’Intérieur a approuvé les neuf premiers projets éoliens offshore à échelle commerciale du pays, avec une capacité combinée de plus de 13 gigawatts d’énergie propre, soit suffisamment pour alimenter près de 5 millions de foyers.