Le gouvernement fédéral accorde 75 millions de dollars pour éloigner 3 tribus autochtones de la montée des mers

Le ministère de l’Intérieur sous l’administration Biden fournit trois tribus amérindiennes 75 millions de dollars de déménager des zones côtières menacées de destruction, une décision qui intervient après que les tribus à travers le pays ont concouru pour les premières subventions fédérales conçues pour déplacer les communautés confrontées aux menaces du changement climatique.

Le village de Newtok et le village autochtone de Napakiak en Alaska, ainsi que la nation indienne Quinault dans l’État de Washington, recevront chacun 25 millions de dollars pour commencer à déplacer des bâtiments à l’intérieur des terres et loin de la montée des mers. L’administration accorde également des subventions de 5 millions de dollars à huit autres tribus pour les aider à planifier leur relocalisation.

Les groupes tribaux historiquement opprimés et privés de leurs droits à travers les États-Unis sont plus exposés aux effets du changement climatique. Rechercher publié dans la revue Science ont constaté que les nations tribales ont perdu 99% de leur territoire historique et que les terres qui leur restaient sont généralement plus vulnérables aux catastrophes liées au climat comme les vagues de chaleur, les incendies de forêt et la sécheresse.

Le gouvernement fédéral commence maintenant à relocaliser des communautés autochtones entières afin de s’adapter aux changements climatiques et de minimiser les dommages causés par les futures catastrophes liées au climat. Une étude du Bureau des affaires indiennes de 2020 estime que jusqu’à 5 milliards de dollars seront nécessaires au cours des 50 prochaines années pour répondre aux besoins d’infrastructure de relocalisation tribale à mesure que le climat change.