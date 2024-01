Le gouvernement fédéral a trouvé de la cocaïne de 2018 sur la pochette d’un pistolet Hunter Biden : documents

Hunter Biden a été inculpé de plus d’une manière en octobre 2018, ont affirmé mardi les procureurs fédéraux dans une réponse cinglante à la tentative du premier fils de rejeter les accusations d’armes portées contre lui.

Cinq ans après que la belle-soeur devenue amante de l’homme de 53 ans, Hallie Biden, ait jeté l’arme à feu de Hunter dans une poubelle derrière une épicerie du Delaware, les responsables du FBI ont réexaminé le pistolet.

Les agents ont retiré le revolver Colt Cobra 38SPL scellé d’un coffre-fort de la police d’État pour photographier l’arme l’année dernière et ont trouvé de la poudre blanche sur la pochette contenant l’arme, un le dossier judiciaire du conseiller spécial David Weiss a été révélé.

“Un chimiste du FBI a ensuite analysé les résidus et a déterminé qu’il s’agissait de cocaïne”, peut-on lire dans le document de 52 pages.

“Pour être clair”, ajoute la requête de l’accusation, “les enquêteurs ont littéralement trouvé de la drogue dans la pochette où l’accusé avait gardé son arme”.

Hunter Biden fait face à trois accusations liées aux armes à feu. ZUMAPRESS.com

L’équipe de Weiss répondait à une requête visant à rejeter les accusations d’armes à feu déposées par les avocats de Hunter Biden le mois dernier.

Dans la réfutation, l’équipe de Weiss a raconté les preuves dont elle disposait pour confirmer que le premier fils en difficulté consommait des drogues illicites au moment où il a effectué une vérification des antécédents pour acheter le pistolet et a déclaré qu’il n’était dépendant d’aucune substance illicite, commettant un crime fédéral. Dans le processus.

À un autre moment de la réfutation, les procureurs ont fait référence aux mémoires de Hunter Biden de 2021, « Beautiful Things », dans lesquels il « a fait d’innombrables déclarations incriminantes sur sa consommation de drogue pendant des années ».

“Le choix de l’accusé de vendre un livre contenant ces aveux a non seulement renforcé les arguments du gouvernement contre lui, mais a également accru la valeur de dissuasion générale d’une éventuelle poursuite”, a écrit l’équipe de Weiss.

Photos présentées dans le dossier. Tribunal de district américain du Delaware

Les procureurs ont noté que Hunter Biden avait poursuivi l’écriture du livre après avoir appris que les autorités locales avaient récupéré l’arme d’un homme âgé qui triait les matières recyclables de la poubelle et qu’une enquête fédérale était en cours sur l’affaire.

Ils ont également souligné des messages, notamment ceux échangés par Hunter avec Hallie, qui avait jeté l’arme environ 11 jours après l’avoir achetée.

L’équipe juridique de Hunter Biden, dirigée par l’avocat Abbe Lowell, a affirmé que Weiss avait cédé à la « pression politique » en portant plainte pour arme à feu dans le Delaware.

En juillet dernier, Hunter Biden était sur le point de conclure un accord de plaidoyer sans prison pour deux chefs d’accusation de délit de non-paiement délibéré des impôts et de participer à un programme de déjudiciarisation pour l’accusation fédérale relative aux armes à feu.

Hunter Biden est aux prises avec l’acte d’accusation du procureur spécial et l’examen minutieux du Congrès. ZUMAPRESS.com

Mais l’accord a implosé lors d’une audience dramatique en salle d’audience lorsqu’il est devenu clair pour les avocats du premier fils que l’accord n’était pas destiné à accorder une immunité générale contre les poursuites pour d’autres infractions.

Un mois plus tard, Weiss, le procureur américain du Delaware, s’est vu accorder le statut de conseiller spécial par le procureur général Merrick Garland.

Hunter fait maintenant face à trois accusations fédérales liées aux armes à feu à la suite de cette épreuve.

De plus, il a trois chefs d’accusation pour crime et six délits en cours contre lui à Los Angeles pour avoir prétendument éludé 1,4 million de dollars d’impôts entre 2016 et 2019.

Un type unique de blanc a été découvert à la Maison Blanche l’année dernière. AFP via Getty Images

“Sur la base des faits et de la loi, si le nom de famille de Hunter était autre que Biden, les accusations dans le Delaware, et maintenant en Californie, n’auraient pas été portées”, a déclaré Lowell. dit le mois dernier.

Les procureurs ont mis en cause les allégations de l’avocat de la défense mardi.

“Contrairement à son affirmation, il n’a pas établi que le conseiller spécial, nommé par et servant au gré du président Biden et de son procureur général, punissait l’accusé ‘pour les péchés perçus de son père’ afin de capituler devant un ancien Président à cause de ses tweets », a soutenu l’équipe de Weiss.

“Cette théorie est une fiction conçue pour un scénario hollywoodien.”

David Weiss poursuit le dossier contre Hunter Biden. PA

Hunter Biden a utilisé sa toxicomanie et ses efforts de guérison – il prétend maintenant être devenu sobre – comme un bâton contre l’examen minutieux du Congrès et des tribunaux.

« Mes luttes et mes erreurs ont nourri une campagne de désinformation vile et soutenue contre [President Biden]et un anéantissement total de ma réputation à travers des enquêtes du Congrès de grande envergure mais infructueuses et, plus récemment, des accusations criminelles pour possession d’une arme non chargée pendant 11 jours il y a cinq ans – des accusations qui semblent être les premières du genre portées. dans l’histoire du Delaware », a-t-il écrit dans un éditorial de USA Today l’année dernière.

La société Lowell’s n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le mois dernier, Hunter Biden a refusé de témoigner devant l’enquête de destitution de la Chambre dirigée par le GOP, au mépris d’une assignation à comparaître après avoir exigé une comparution publique, ce que les républicains ont refusé.

Il serait actuellement en négociations pour comparaître devant les comités de surveillance et judiciaire de la Chambre.