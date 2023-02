Le gouvernement fédéral a saisi des dossiers et le téléphone de l’ancien chef de la Chambre du Michigan

Un ancien dirigeant de la Michigan House s’est fait saisir son téléphone dans le cadre d’une enquête fédérale impliquant des assignations à comparaître devant un grand jury, des mandats de perquisition et des dossiers bancaires, selon des documents judiciaires.

Les détails ont été divulgués dans le cadre d’un procès contre Rick Johnson et sa femme, Janice, pour les frais facturés par le cabinet d’avocats de Grand Rapids, Secrest Wardle.

L’entreprise a poursuivi les Johnson en 2021, affirmant qu’ils n’avaient pas payé 7 500 $ pour le travail juridique effectué à l’automne 2020 dans le cadre de l’affaire « États-Unis contre Johnson ».

Johnson, un républicain du comté d’Osceola, a servi six ans à l’Assemblée législative de l’État, dont quatre en tant que président de la Chambre. Son mandat a pris fin en 2005 et il est ensuite devenu lobbyiste. Il a été président du Michigan Medical Marijuana Licensing Board pendant deux ans se terminant au printemps 2019. Le conseil a examiné et approuvé les demandes de culture et de vente de marijuana. L’enquête fédérale a été rapportée pour la première fois par The Detroit News, qui a déclaré que l’enquête était liée au temps passé par Johnson au conseil de la marijuana.

Rick Johnson n’a pas été accusé d’un crime. Il n’a pas renvoyé immédiatement un message téléphonique demandant des commentaires jeudi.

Le procès intenté par Secrest Wardle comprenait des facturations détaillées par l’entreprise. Ils ont fait référence à “la réception et l’examen de documents substantiels produits par M. et Mme Johnson en réponse à une assignation à comparaître devant le grand jury”.

D’autres entrées faisaient référence à la «rétention par le gouvernement» d’un téléphone et d’un équipement informatique et à la manière dont ils pourraient être restitués aux Johnson. Le procureur adjoint des États-Unis, Christopher O’Connor, a été mentionné comme « M. O’Connor.

Le bureau du procureur américain à Grand Rapids a refusé de commenter.

Le procès concernant les frais juridiques a été réglé, selon les archives judiciaires. L’ancien avocat des Johnson, Christopher Cooke, a refusé de commenter.

