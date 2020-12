WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump vise à s’attribuer mardi le mérite du développement rapide des prochains vaccins contre les coronavirus, alors même que son administration fait l’objet d’un examen minutieux pour ne pas avoir réussi à acheter des millions de doses supplémentaires de l’un des principaux prétendants.

Cette décision pourrait retarder la livraison d’un deuxième lot de doses jusqu’à ce que le fabricant Pfizer remplisse d’autres contrats internationaux.

La révélation, confirmée lundi par des personnes proches du dossier, est survenue à la veille du projet de Trump d’organiser un sommet à la Maison Blanche visant à célébrer l’approbation attendue du premier vaccin plus tard cette semaine. Son administration cherche à calmer le scepticisme du public à l’égard du vaccin et à garantir un élément clé de l’héritage du président.

L’accent devait être mis sur les projets de l’administration de distribuer et d’administrer le vaccin, mais les responsables de l’équipe de transition du président élu Joe Biden, qui superviseront l’essentiel du plus grand programme de vaccination de l’histoire du pays une fois qu’il prendra ses fonctions le 20 janvier, étaient pas invité.

Le vaccin de Pfizer devrait être approuvé par un panel de conseillers de la Food and Drug Administration dès cette semaine, avec une livraison de 100 millions de doses – assez pour 50 millions d’Américains – prévue dans les mois à venir.

Dans le cadre de son contrat avec Pfizer, l’administration Trump s’est engagée à acheter 100 millions de doses initiales, avec une option d’achat jusqu’à cinq fois plus.

Cet été, la Maison Blanche a choisi de ne pas verrouiller 100 millions de doses supplémentaires pour une livraison au deuxième trimestre 2021, selon des personnes qui ont évoqué la question sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à en discuter publiquement.

Quelques jours avant l’approbation attendue du vaccin, l’administration change de cap, mais il n’est pas certain que Pfizer, qui a depuis pris des engagements envers d’autres pays, sera en mesure de répondre à la dernière demande dans le même délai.

Le vaccin Pfizer est l’un des deux en bonne voie pour l’autorisation d’urgence de la FDA ce mois-ci, l’autre provenant du fabricant de médicaments Moderna.

L’administration Trump a insisté lundi soir sur le fait qu’entre ces deux vaccins et d’autres en cours de préparation, les États-Unis seraient en mesure d’accueillir tout Américain souhaitant se faire vacciner d’ici la fin du deuxième trimestre 2021.

La décision de l’administration de ne pas bloquer les achats supplémentaires de Pfizer l’été dernier a été rapportée pour la première fois par le New York Times. Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré à NBC que l’administration «continuait à travailler avec les fabricants pour étendre la disponibilité des vaccins libérables, approuvés par la FDA aussi rapidement que possible.… Nous avons toujours cette option pour 500 millions de doses supplémentaires.

Le sommet «Operation Warp Speed» mettra en vedette Trump, le vice-président Mike Pence et une foule d’experts gouvernementaux, de dirigeants d’État et de chefs d’entreprise, alors que la Maison Blanche cherche à expliquer que le vaccin est sûr et à exposer les plans de l’administration pour l’amener à le peuple américain.

Les hauts responsables de l’administration ont fourni des détails sur le sommet lundi. Un responsable de la transition Biden a confirmé qu’aucune invitation n’avait été envoyée.

Les responsables des sociétés pharmaceutiques développant les vaccins n’étaient pas non plus censés être présents, bien qu’ils aient reçu des invitations, selon des personnes proches du dossier. Certains ont exprimé des inquiétudes au sujet de l’événement contribuant à la politisation du processus de développement des vaccins et inhibant potentiellement davantage la confiance du public dans les médicaments.

Trump est sur le point de lancer l’événement avec des remarques visant à «célébrer» le développement de vaccins, selon un responsable qui a prévisualisé l’événement. Trump signera également un décret pour donner la priorité aux Américains pour les vaccins contre les coronavirus achetés par le gouvernement fédéral. Un deuxième responsable a déclaré l’ordre interdirait au gouvernement américain de donner des doses à d’autres pays jusqu’à ce qu’il y ait un excès d’offre pour répondre à la demande intérieure.Les deux responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des plans du sommet.

Il n’était pas immédiatement clair quel impact, le cas échéant, cet ordre aurait sur la capacité des autres pays à accéder aux vaccins. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lundi qu’il s’attend à ce que son pays reçoive environ 250 000 doses d’un vaccin de Pfizer d’ici la fin de l’année.

Le panel d’experts externes en matière de vaccins de la Food and Drug Administration doit se réunir jeudi pour effectuer un examen final du médicament Pfizer, et il se réunira plus tard ce mois-ci sur un vaccin développé par Moderna. La FDA n’est pas tenue de suivre les conseils du panel, bien qu’elle le fasse généralement. Les décisions de l’Agence sur les deux médicaments sont attendues dans les jours suivant chaque réunion. Les deux ont été jugés efficaces à 95% contre le virus responsable du COVID-19. Les plans prévoient de distribuer puis d’administrer environ 40 millions de doses de vaccins des deux sociétés d’ici la fin de l’année – les premières doses étant expédiées dans les heures suivant l’autorisation de la FDA.

Biden a déclaré vendredi qu ‘«il n’y a pas de plan détaillé que nous ayons vu» pour savoir comment sortir les vaccins des conteneurs, les mettre dans des seringues, puis dans les bras des gens.

Les responsables de l’administration Trump insistent sur le fait que de tels plans ont été élaborés, l’essentiel du travail incombant aux États et aux gouvernements municipaux pour s’assurer que leurs populations les plus vulnérables sont d’abord vaccinées. L’administration affirme avoir mis à profit des partenariats avec des fabricants, des distributeurs et des fournisseurs de soins de santé, de sorte qu’en dehors de milieux comme les hôpitaux pour anciens combattants, «il est très peu probable qu’un seul employé fédéral touchera une dose de vaccin avant qu’il n’entre dans votre bras.

Au total, environ 50 000 sites de vaccination sont inscrits dans le système de distribution du gouvernement, ont indiqué les responsables.

Chacun des vaccins à venir présente des défis logistiques uniques liés à la distribution et à l’administration. Le vaccin Pfizer doit être transporté à des températures surrefroidies et se présente par lots de 975 doses. Chaque flacon contient 5 doses, nécessitant une planification minutieuse. L’administration a préparé des vidéos détaillées pour les fournisseurs sur la façon de préparer et d’administrer les doses en toute sécurité, à publier après que la FDA a émis son autorisation d’utilisation d’urgence.

L’un de ces plans doit être annoncé mardi: les chaînes de pharmacies CVS et Walgreens ont mis en place un «service de vaccination mobile» prêt à vacciner les personnes dans chaque maison de retraite et établissement de soins de longue durée du pays. Les quelque 3 millions d’habitants de ces établissements sont parmi les plus vulnérables au COVID-19 et ont été placés en première ligne pour accéder au vaccin, avec plus de 20 millions de travailleurs de la santé. Jusqu’à présent, 80 à 85% des établissements ont adhéré au service, les responsables m’a dit.

Les écrivains AP Jonathan Lemire à Wilmington, Delaware, et Linda Johnson à Trenton, New Jersey, ont contribué à ce rapport.