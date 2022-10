Le gouvernement fédéral a «perdu confiance» dans la police d’Ottawa, a déclaré Lucki à la Police provinciale de l’Ontario dans des textes publiés lors de l’enquête sur le convoi

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a envoyé un message texte à la Police provinciale de l’Ontario une semaine après l’arrivée des manifestants du mandat anti-COVID-19 à Ottawa pour dire que le gouvernement fédéral perdait – ou avait déjà perdu – confiance dans la police locale.

Le commissaire de l’OPP, Thomas Carrique, témoignera jeudi dans le cadre d’une enquête publique sur la décision du gouvernement libéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois de l’histoire du Canada. Le gouvernement a fait valoir que ses pouvoirs temporaires et extraordinaires étaient nécessaires pour mettre fin aux blocages.

Les SMS entre Carrique et Lucki du 5 février – dans lesquels la commissaire de la GRC a également déclaré qu’elle avait du mal à calmer les ministres du Cabinet fédéral qui voyaient des « châteaux gonflables au centre-ville d’Ottawa » – ont été soumis à l’enquête publique.

Au cours de son témoignage, Carrique a déclaré que la Police provinciale de l’Ontario est responsable du maintien de l’ordre dans près de 330 communautés à travers la province et a appris que le «convoi de la liberté» était en route vers Ottawa environ deux semaines avant son arrivée.

Il a dit qu’il croyait que la police d’Ottawa empêcherait les gros camions de se rendre au centre-ville et de stationner autour de la Colline du Parlement. Il a dit que s’il avait su le contraire, il aurait posé plus de questions et aurait pu offrir des ressources supplémentaires.

Il a également déclaré que les renseignements de la force montraient que les manifestants exprimaient un “engagement pour une activité à long terme” et faisaient “des demandes qui ne pouvaient pas être réalisées à court terme ou pas du tout”.

Les textes de la commissaire de la GRC Brenda Lucki sont indiqués en bleu. Les textes du commissaire de l’OPP, Thomas Carrique, sont indiqués en vert. (POEC)