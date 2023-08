Le gouvernement fédéral a passé plus de six mois sans nommer un chien de garde en matière d’éthique

Le gouvernement fédéral est resté sans surveillance des conflits d’intérêts et de l’éthique pendant plus de six mois – un poste vacant qui, selon le dernier commissaire, suspend les enquêtes et pourrait permettre aux violations de passer inaperçues.

Mario Dion a pris sa retraite en février après avoir été le dernier commissaire permanent aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

Une employée de longue date de ce bureau, Martine Richard, a assumé un rôle intérimaire en avril. Mais elle a démissionné en quelques semaines en réponse à la controverse sur le fait qu’elle est la belle-sœur du ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc.

Les enquêtes qui seraient normalement menées par un commissaire sont en pause jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent soit trouvé.

Dion a déclaré que le rôle servait de bonne protection pour détecter la corruption.

« C’est un peu comme les nominations judiciaires. Si vous ne nommez pas de juges, il sera difficile de rendre justice », a déclaré Dion.

« Cela signifie donc que les choses peuvent rester essentiellement impunies et inaperçues pendant un certain temps jusqu’à ce qu’une nouvelle personne soit nommée. »

Il s’agit de la plus longue période sans commissaire depuis la création de la version actuelle du rôle de chien de garde en 2007, à la suite de l’adoption de la Loi sur les conflits d’intérêts.

Dion, qui a déclaré à La Presse canadienne qu’il aidait actuellement au processus d’embauche, a déclaré qu’il n’était pas surprenant qu’un candidat n’ait pas encore été choisi.

Le domaine est étroit et peu de gens seraient qualifiés pour le poste, ou même le voudraient, a-t-il déclaré.

La loi limite qui peut être commissaire à l’éthique

En vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, le commissaire doit être un ancien juge, un ancien conseiller sénatorial en éthique, un ancien commissaire à l’éthique ou un ancien membre d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal fédéral ou provincial qui possède une expérience pertinente.

Dion a noté que les juridictions provinciales et territoriales ont toutes en place des chiens de garde en matière d’éthique. « Le niveau fédéral est le seul niveau à ce moment-ci qui n’a pas de commissaire à l’éthique », a-t-il déclaré.

L’absence d’un commissaire peut créer un arriéré d’enquêtes et plus le temps passe, plus il peut être difficile de compiler des preuves liées à une plainte, a-t-il déclaré.

« Donc [investigations] ne sont pas morts. Il n’a pas disparu. Mais on ne s’en occupe pas quand il le faudrait », a déclaré Dion.

Le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique ne dirait pas si des enquêtes sont actuellement en attente.

Il a ajouté dans un communiqué de presse que toutes les enquêtes sont menées en privé jusqu’à ce qu’un rapport soit terminé, conformément à la loi.

Le Bureau du Conseil privé, qui est chargé du processus de nomination d’un commissaire, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dion a déclaré que plusieurs candidats l’ont contacté pour en savoir plus sur le poste et qu’il offre toute l’aide possible afin que le poste puisse être pourvu le plus rapidement possible.