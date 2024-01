Le gouvernement fédéral a demandé aux banques de rechercher dans les données clients les références à « Trump », « MAGA » après l’émeute du Capitole : le représentant Jim Jordan

Politique





Les enquêteurs fédéraux ont demandé aux institutions financières d’utiliser des termes de recherche tels que « TRUMP » et « MAGA » lors de l’examen des données des clients à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole, a révélé mercredi le représentant Jim Jordan (R-Ohio).

La demande émane du Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) du Département du Trésor, selon des documents obtenus par le sous-comité spécial de la Chambre sur la militarisation du gouvernement fédéral.

Le panel, dirigé par Jordan, a exigé le témoignage de Noah Bishoff, ancien directeur de la division des opérations stratégiques de l’agence, dans le cadre d’une enquête sur ce que le républicain de l’Ohio a qualifié de cas « alarmant » de « surveillance financière omniprésente » apparemment menée « sur la base de politiques politiques protégées ». ” discours.

« Le comité et le sous-comité restreint ont obtenu des documents indiquant qu’après le 6 janvier 2021, le FinCEN a distribué des documents aux institutions financières qui, entre autres, décrivent les « typologies » de diverses personnes d’intérêt et fournissent aux institutions financières des suggestions de termes de recherche et de catégories de commerçants. Codes (MCC) pour identifier les transactions au nom des forces de l’ordre fédérales », Jordan écrit dans une lettre à Bishoff.

“Ces documents comprenaient un document recommandant l’utilisation de termes génériques tels que ‘TRUMP’ et ‘MAGA’ pour ‘rechercher les messages de paiement Zelle'”, a-t-il noté.

La Jordanie a qualifié la surveillance financière d’« alarmante ». PA

Le FinCen a également transmis son analyse des « indicateurs d’extrémisme violent d’acteur isolé/local » aux institutions financières aidant le gouvernement à rechercher des suspects impliqués dans l’émeute du Capitole, selon Jordan, qui a averti que les indicateurs d’« extrémisme » incluent des achats tels que « billets de bus, des voitures de location ou des billets d’avion pour voyager dans des régions sans but apparent » ou « l’achat de livres (y compris de textes religieux) et d’abonnements à d’autres médias contenant des opinions extrémistes ».

« En d’autres termes, le FinCEN a exhorté les grandes institutions financières à passer au crible les transactions privées de leurs clients à la recherche de frais suspects sur la base d’expressions politiques et religieuses protégées », affirme Jordan dans la missive.

Le législateur a également accusé le FinCEN d’avoir distribué des diapositives expliquant comment les institutions financières peuvent repérer les clients qui correspondent au profil d’un « tireur actif potentiel » ou de terroristes en fonction de leurs transactions.

Les institutions financières ont utilisé des termes tels que « TRUMP » et « MAGA » pour rechercher les messages de paiement des clients Zelle, selon Jordan. PA

Les diapositives demandent aux institutions financières de rechercher des termes tels que « armes légères », « Cabela’s » et « Dick’s Sporting Goods », parmi de nombreux autres.

« Bien que ces transactions n’aient aucun lien criminel apparent – ​​et qu’elles concernent en fait des Américains exerçant leurs droits au titre du deuxième amendement – ​​le FinCEN semble avoir adopté une caractérisation de ces Américains comme des acteurs potentiels de la menace », a écrit Jordan.

Les perquisitions ont été menées au nom du gouvernement fédéral à la suite de l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. PA

Dans un lettre séparée envoyé mercredi, le président du panel a également demandé au directeur du FBI, Christopher Wray, de mettre à disposition un haut fonctionnaire de la section d’engagement des partenaires stratégiques du bureau pour une interview transcrite relative à la coopération de Bank of America avec le FBI après le 6 janvier.

Jordan cherche à interroger le responsable du FBI, Peter Sullivan, sur « l’accumulation massive et l’utilisation par le bureau des informations privées des Américains sans procédure légale ; les protocoles du FBI, le cas échéant, pour protéger la vie privée et les droits constitutionnels des Américains lors de la réception et de l’utilisation de ces informations ; et l’engagement général du FBI avec le secteur privé sur les questions d’application de la loi.

À la demande du FBI, la deuxième plus grande banque du pays a fouillé « volontairement et sans aucune procédure légale » les informations de toute personne effectuant certains achats à Washington et dans ses environs avant et après les émeutes, a accusé Jordan.

Sullivan, a-t-il déclaré, a fourni à Bank of America des termes de recherche spécifiques à rechercher lors de l’examen des données clients, indiquant les achats d’armes à feu, d’hôtels, d’Airbnb ou de billets d’avion avant et après le 6 janvier 2021.

Bank of America aurait transmis les informations de 211 personnes au FBI, a rapporté Fox News en février 2021. Une seule des 211 personnes a été interrogée.

