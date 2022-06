Le gouvernement fédéral a déclenché le plus grand incendie de forêt du Nouveau-Mexique. Il avait de bonnes intentions.

Dans le passé, l’été marquait le début de la saison des feux de forêt. Le Colorado verrait quatre mois d’incendies ; Les incendies de Californie brûlaient généralement entre juillet et octobre. Mais c’était le passé. Cette année, nous avons déjà vu 29 966 incendies de forêt brûler 2 790 609 acres à travers le pays, bien au-dessus des moyennes décennales de 23 212 incendies de forêt et 1 125 002 acres à ce stade de l’année — et nous ne sommes qu’en juin.

L’un de ces incendies de forêt, le plus important de l’histoire du Nouveau-Mexique, a pris forme le 22 avril. Ou, pour être plus précis, c’était le jour où deux incendies existants – le Hermits Peak Fire et le Calf Canyon Fire – ont fusionné, se transformant en une conflagration qui , au 14 juin, avait brûlé plus de 325 000 acres et détruit au moins 366 maisons et bâtiments. C’est assez surprenant, mais en mai, le US Forest Service a fait une annonce qui attire l’attention : l’agence avait intentionnellement déclenché les deux incendies dans le but de prévenir de futurs incendies de forêt.

Le feu est une affaire délicate. Les incendies d’Hermits Peak et de Calf Canyon ont tous deux commencé comme ce qu’on appelle des brûlages dirigés, ou des incendies utilisés pour nettoyer les forêts de broussailles et d’arbres qui pourraient facilement s’enflammer et se transformer en carburant lors d’un incendie de forêt. Cela peut sembler contre-intuitif pour de nombreux Américains – le feu, après tout, est aussi une cause d’incendies de forêt – mais les experts disent que les brûlages dirigés, également connus sous le nom de brûlages contrôlés, sont à la fois un outil essentiel pour prévenir les incendies de forêt et un retour à un ordre naturel qui a été supprimée pendant des siècles. Alors que le changement climatique rend les étés plus chauds et plus secs et les incendies de forêt plus volatils, et que nous semblons nous diriger vers une saison des incendies particulièrement destructrice, les brûlages dirigés deviennent plus nécessaires que jamais. Ils deviennent également plus difficiles à retirer.

« Nous pouvons avoir chaque ‘i’ pointillé et chaque ‘t’ barré, mais malheureusement, il y aura toujours 1% de chances que quelque chose se passe mal », a déclaré Nathan Miller, surintendant des incendies de forêt au service d’incendie de Santa Fe, à Recode. . « Une partie de la raison pour laquelle nous sommes dans ce cas en ce moment est que la forêt est si épaisse et n’avait pas eu le potentiel d’être atténuée par des techniques de réduction de carburant comme le feu dirigé. »

Les vents calmes au début de l’année et l’humidité des chutes de neige hivernales rendaient les feux dirigés au Nouveau-Mexique relativement prévisibles et faciles à contrôler, mais cette année est différente. L’hiver dernier a apporté beaucoup moins de neige que les 60 à 80 pouces habituels, en partie à cause du changement climatique qui a exacerbé une méga-sécheresse dans le sud-ouest. Ce manque d’humidité, associé à des vents exceptionnellement forts en avril et mai et à une vague de chaleur qui frappe actuellement la région, rend les conditions de brûlage beaucoup moins prévisibles qu’auparavant. L’incendie de Calf Canyon est né d’un tas de bois qui a été brûlé en janvier, a traversé trois tempêtes de neige et était censé être éteint, mais avait en fait couvé sous terre pendant plus de deux mois.

En réponse aux incendies au Nouveau-Mexique, le chef du service forestier Randy Moore a annoncé une pause sur tous les brûlages dirigés dans le système forestier national pendant que l’agence procède à un examen de 90 jours des meilleures pratiques. C’était une décision qui était également motivée par la sécurité et la politique. « Cela doit arriver », a déclaré le président Joe Biden lors d’un récent voyage à Santa Fe, où il a promis que le gouvernement fédéral paierait le coût de la réponse aux incendies de forêt et a rencontré des survivants et des premiers intervenants.

« Des incidents comme celui qui s’est produit au Nouveau-Mexique font la une des journaux, et les gens concluent donc à juste titre que c’est une chose vraiment dangereuse et risquée à faire », a déclaré Lisa Dale, chercheuse sur les incendies de forêt et chargée de cours à la Climate School de l’Université de Columbia. Mais la grande majorité des brûlages dirigés sont extrêmement sécuritaires. Ils sont le résultat d’une planification minutieuse, soumis à une surveillance constante depuis le moment où ils commencent jusqu’au moment où les braises se refroidissent, et moins de 1% d’entre eux s’échappent du confinement comme l’ont fait les incendies au Nouveau-Mexique.

« Livrer du feu dans la forêt, c’est comme donner des médicaments à un patient malade », a déclaré Dale à Recode. « Tout comme il y a des effets secondaires de la médecine, il y a parfois des effets secondaires malheureux pour le feu dirigé. Mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas le faire.

La déclaration du Service forestier indique que l’agence effectue 90% de ses brûlages dirigés de septembre à mai, de sorte que la pause devrait avoir peu d’impact sur les objectifs de prévention des incendies de forêt, mais les experts sont toujours inquiets. Don Hankins, un praticien des incendies autochtones des Plaines Miwok et professeur de géographie et de planification à la California State University Chico, pense que le moratoire crée une énorme opportunité manquée. Les 10 % de brûlages que le Service forestier effectue habituellement pendant l’été sont toujours importants : les 90 prochains jours sont le meilleur moment pour les brûlages dirigés dans certaines régions du pays, et ils ne le seront probablement pas une fois la pause terminée.

Une année sans feu signifiera que ces forêts pourraient être envahies par des plantes qui pourraient alimenter les incendies de forêt ou rendre les futurs brûlages dirigés plus difficiles à réaliser en toute sécurité, et le changement climatique rend également les modèles météorologiques moins fiables – ce qui signifie qu’il sera difficile de prédire les conditions optimales de brûlage. pour le futur. « Vous avez maintenant manqué une année de pouvoir faire une partie de ce travail », a déclaré Hankins.

Le feu est un outil ancien et essentiel

La saison des feux de forêt de cette année ne fera que s’aggraver à mesure que la chaleur estivale arrive en force, et la majeure partie de l’attention du pays sera consacrée à l’extinction de ces incendies. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre sur la façon d’empêcher ces incendies de se déclencher et de se propager pour commencer. Le brûlage dirigé moderne n’est que la dernière itération d’une forme d’intendance pratiquée par les communautés autochtones depuis des générations. Les forêts nord-américaines ont évolué autour de ce feu; il est devenu un aspect essentiel du cycle naturel. Mais des siècles d’oppression coloniale de la culture amérindienne aux États-Unis ont conduit à des politiques forestières qui exigeaient que tous les incendies soient éteints le plus rapidement possible, qu’ils soient intentionnellement déclenchés par des actes d’intendance ou déclenchés naturellement par des événements comme la foudre.

Cela a lentement commencé à changer dans les années 1980 et 1990, lorsque les responsables fédéraux ont réalisé que leurs politiques provoquaient l’envahissement des forêts par des broussailles et des arbres qui alimentaient des incendies de forêt plus importants et plus dangereux.

« Nous essayons de remettre le feu dans ces endroits afin qu’ils soient plus résistants », a déclaré Hankins, ajoutant que si le changement climatique rend les incendies de forêt plus dangereux et les brûlages dirigés plus précaires, ce n’est pas un phénomène entièrement nouveau. « Le climat a toujours changé, du point de vue autochtone.

Dans le passé, ce changement s’est produit sur des échelles de temps plus longues, et les communautés autochtones réagiraient en prêtant attention aux changements dans l’environnement et en réagissant en conséquence. La volatilité accrue du changement climatique moderne, a déclaré Hankins, est une raison de plus de prêter une attention particulière à la façon dont la nature change.

Une façon d’y parvenir serait de considérer les brûlages dirigés comme autre chose qu’une stratégie de réduction de la consommation de carburant. Selon Bill Tripp, directeur des ressources naturelles et de la politique environnementale du département des ressources naturelles de la tribu Karuk, le feu peut faire bien plus que simplement éliminer la végétation qui pourrait alimenter les incendies de forêt. Il peut également éliminer les parasites et rajeunir le sol, créant des plantes plus saines pour les saisons ultérieures.

La plupart des incendies dirigés sont «très réglementés» et nécessitent «une formation militariste», a déclaré Tripp. Autrement dit, ils se concentrent sur les grandes équipes qui arrivent dans des zones qu’ils ne connaissent peut-être pas pour nettoyer de vastes étendues de terres, en mettant l’accent sur des objectifs bruts et quantifiables comme la superficie et les charges de carburant. Dans cette approche, la forêt devient quelque chose à gérer plutôt que de vivre dans et avec.

La résolution du problème des incendies de forêt en Amérique devrait commencer au niveau local.

Les brûlages dirigés mis en place par des agences comme le Service des forêts ont tendance à être des efforts de planification de haut niveau qui durent des mois et balayent des parcelles de forêt toutes les quelques années. Les pratiques de feu indigènes, en revanche, sont basées sur une observation et une répétition locales constantes, les praticiens réagissant aux changements subtils de la végétation et de l’humidité. Au lieu de brûler des centaines de milliers d’acres d’un seul coup, les brûlages culturels du type conduit par Tripp pourraient se concentrer sur des zones plus petites mais revenir tout au long de l’année. Au cours d’une saison ou d’une année, tous ces incendies pourraient s’additionner pour couvrir une zone égale à une plus grande brûlure – ils sont juste faits de manière plus holistique, en tenant compte de l’écologie locale.

« Nous ne brûlons pas seulement pour réduire les carburants. Nous n’allons pas simplement le faire une fois et le faire », a déclaré Tripp, qui préfère le terme « incendie intentionnel » pour décrire les brûlures qu’il effectue. « Il y a tous ces autres résultats qui peuvent être obtenus si nous ralentissons et faisons cela correctement, et le faisons à perpétuité. »

Au lieu de passer des mois ou des années à planifier des incendies au niveau fédéral, a déclaré Hankins à Recode, les communautés locales devraient avoir la liberté de réagir rapidement aux facteurs environnementaux, en déclenchant des incendies plus petits mais plus fréquents selon les besoins. Les forêts deviendraient plus saines et plus résistantes aux incendies de forêt, et chaque brûlage dirigé successif deviendrait plus sûr, avec moins de chances de s’échapper.

Les communautés autochtones sont particulièrement bien adaptées pour ce type de rôle d’intendance et pour enseigner aux autres comment participer. « Les peuples autochtones sont connectés au lieu », a déclaré Hankins, « et c’est une connexion à vie, pas seulement une connexion professionnelle. »

Cependant, une grande partie des terres nécessitant ce type de soins a été volée aux peuples autochtones, et leur accès leur a été refusé pendant des générations. Leur donner plus d’autonomie pour allumer des incendies intentionnels pourrait être une étape sur la voie de la réparation de ce tort. Cela nécessiterait de changer la façon dont la gestion forestière fonctionne au niveau politique et de repenser les idées de propriété que nous en sommes venus à considérer comme allant de soi.

Mais cela prendra du temps et de la politicaillerie. En attendant, le système actuel de brûlages dirigés sera toujours essentiel pour contrôler les incendies de forêt. Même si l’approche du Service forestier est imparfaite, ces brûlures seront beaucoup plus susceptibles d’arrêter le prochain incendie massif que de le déclencher.