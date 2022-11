Le gouvernement fédéral a conseillé de suspendre les publicités Twitter après des licenciements massifs dans l’entreprise

Une agence de médias et de marketing chargée d’acheter et de planifier une grande partie de la publicité du gouvernement a conseillé aux ministères fédéraux de suspendre l’activité sur Twitter, citant des licenciements massifs dans l’entreprise.

Cossette, qui est “l’agence médiatique de référence” du gouvernement, a publié vendredi des directives pour “suspendre immédiatement l’activité et surveiller la situation au cours du week-end” en raison de “plans de continuité inconnus pour la modération” et d’un “risque accru de sécurité de la marque”, selon un document interne vu par CBC News.

Cossette aide à “la planification et l’élaboration de stratégies médiatiques, l’achat de médias, la diffusion et le trafic de publicités, la vérification des publicités, les services de rapport et de rapprochement, pour soutenir une variété d’initiatives gouvernementales”. Il travaille avec de nombreux organismes et ministères gouvernementaux.

Twitter a récemment licencié 50% de son personnel à la suite d’une prise de contrôle par Elon Musk qui, à la tête du constructeur de véhicules électriques Tesla et de la société de fusées SpaceX, est devenu l’homme le plus riche du monde.

Le responsable de la sécurité et de l’intégrité de Twitter, Yoel Roth, a tweeté vendredi que seulement 15% de l’équipe responsable de la modération et de la sécurité étaient affectées et que “nos principales capacités de modération restent en place”.

Musk a également déclaré que “l’engagement fort envers la modération du contenu reste absolument inchangé”. Twitter n’a pas répondu à une demande de commentaire de CBC News.

Selon les conseils de Cossette, les licenciements ont suscité une inquiétude accrue quant à l’efficacité de la modération et de la sécurité de la marque de Twitter, ce qui signifie essentiellement s’assurer que la publicité placée à côté du contenu n’a pas d’impact négatif sur la réputation de l’annonceur.

Cossette a également noté que les élections américaines de mi-mandat auront lieu mardi, ce qui entraînera “beaucoup d’attention sur la plate-forme d’abus”.

Avec le vote anticipé en cours aux États-Unis, nos efforts en matière d’intégrité électorale – y compris la désinformation nuisible qui peut supprimer le vote et la lutte contre les opérations d’information soutenues par l’État – restent une priorité absolue. —@yoyoel

De nombreuses grandes entreprises ont suspendu la publicité sur Twitter, notamment General Mills, General Motors, Pfizer et Volkswagen.

Musk a répondu en appelant ce qu’il a décrit comme des “groupes d’activistes” faisant pression sur les annonceurs pour qu’ils abandonnent Twitter, les accusant de “tenter de détruire la liberté d’expression en Amérique”.

Musk a déclaré que Twitter avait déjà connu une “baisse massive de ses revenus”, après avoir affirmé que des licenciements étaient nécessaires parce que Twitter perdait 4 millions de dollars par jour.

Services publics et Approvisionnement Canada n’a pas encore répondu à une demande de commentaires de CBC News.