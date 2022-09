Le gouvernement fédéral a cherché à emprisonner son père pendant que son fils était en liberté

Les autorités fédérales ont cherché à détenir l’un des hommes accusés d’un stratagème de fraude pluriannuel présumé impliquant une épicerie de quartier dans une petite ville du New Jersey, selon les archives judiciaires.

L’homme – Peter Coker, Sr., 80 ans – a été arrêté lundi en Caroline du Nord, puis relâché après que le gouvernement eut accepté les conditions entourant sa libération. Son fils Peter Coker, Jr., 53 ans, a également été inculpé. Il est basé à Hong Kong et reste en liberté.

Les autorités ont également inculpé un autre résident de Caroline du Nord, James Patten, 63 ans, lundi. Lui et Coker Sr. devraient comparaître devant un tribunal fédéral du New Jersey à une date encore à déterminer.

Les trois hommes sont accusés de 12 chefs d’accusation, dont la fraude en valeurs mobilières, la fraude électronique et le blanchiment d’argent. De 2014, lorsque les plans de l’épicerie ont été présentés pour la première fois, jusqu’à ce mois-ci, les autorités ont déclaré que les hommes avaient orchestré un plan visant à gonfler la valeur des sociétés cotées en bourse appelées Hometown International et E-Waste alors qu’ils cherchaient des partenaires de fusion. La Securities and Exchange Commission a également poursuivi les hommes dans une affaire parallèle.

Hometown International, qui n’avait que la charcuterie et ses moins de 40 000 $ de ventes annuelles à son nom, et E-Waste, qui n’avait aucune activité perceptible, se sont tous deux retrouvés avec des valeurs marchandes d’environ 100 millions de dollars. Les deux sociétés ont fusionné avec d’autres entreprises. Le nouveau propriétaire de la charcuterie, Makamer Holdings, a fermé le magasin plus tôt cette année, vendant son inventaire restant pour 700 $.

Coker Jr. était le président de Hometown International, tandis que Coker Sr. était un actionnaire majeur. Patten avait des relations d’affaires avec eux. Il a également lutté au lycée avec l’ancien PDG de la société de charcuterie, Paul Morina , le directeur du lycée et entraîneur de lutte à Paulsboro, New Jersey , où se trouvait la charcuterie. Les tentatives pour joindre Morina ont été infructueuses.

Après que les Cokers et Patten ont pris le contrôle de Hometown International, ont déclaré les autorités, ils ont transféré des actions à des membres de la famille, des amis et des associés – y compris ceux en Chine – dans le but de donner l’impression que la société avait plus d’actionnaires qu’elle n’en avait réellement.

L’acte d’accusation énumère deux complices de Hong Kong, mais ne les nomme pas. Ni Manoj Jain, le fondateur de l’un des investisseurs basés à Hong Kong, Maso Capital, ni ses collègues n’ont eu de contact avec les enquêteurs, selon une personne proche du dossier. Cette personne, qui a refusé d’être nommée en raison de la nature sensible de l’affaire, a également affirmé que Jain et ses collègues n’étaient pas les co-conspirateurs mentionnés dans l’acte d’accusation.