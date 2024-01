Le gouvernement fédéral a arrêté Kaitlin Armstrong, une femme reconnue coupable du meurtre d’un cycliste dans un triangle amoureux, en l’attirant avec une publicité pour des professeurs de yoga : rapport

Nouvelles





La tueuse du triangle amoureux, Kaitlin Armstrong, a été arrêtée après avoir fui les États-Unis avec son visage modifié par une chirurgie plastique grâce à une fausse publicité pour un professeur de yoga, a-t-on révélé dans un nouveau rapport.

La femme du Texas – qui a fui vers l’Amérique centrale après tirant mortellement sur la cycliste professionnelle Anna Moriah Wilson en mai 2022 – aurait été arrêtée par les US Marshals cet été-là après avoir répondu à une annonce publiée par le gouvernement fédéral pour un professeur de yoga.

Cela aurait pu être leur dernier et meilleur espoir : les maréchaux avaient pourchassé le tueur fugitif à travers les États-Unis et jusqu’au Costa Rica, où ils pensaient qu’elle se cachait près de la côte. selon CBS News.

Mais elle était étonnamment méfiante, employant plusieurs nouveaux noms et changeant même la forme de son nez grâce à la chirurgie plastique pour dérouter les autorités.

Au lieu de cela, les fédéraux l’ont obligée à venir vers eux.

Et ils l’ont fait en s’emparant de son amour du yoga : ils ont publié une annonce pour un professeur de yoga sur une page Facebook locale dans la ville d’une seule rue de Santa Teresa, au Costa Rica.

Cela n’a pas fonctionné au début – Armstrong, qui purge actuellement une peine de 90 ans pour avoir tué Wilson dans une rage jalouse à cause d’une relation passée avec le petit ami d’Armstrong, a mis presque une semaine à mordre.

La meurtrière Kaitlin Armstrong a été arrêtée par les US Marshals après avoir répondu à une annonce publiée pour un professeur de yoga. Mikala Compton/Austin American-Stateman via AP, Pool

Armstrong a abattu la cycliste professionnelle Anna Moriah Wilson en mai 2022 à Austin, au Texas. Mikala Compton/Austin American-Stateman via AP, Pool

Mais alors que les Marshals étaient sur le point de rentrer aux États-Unis, ils ont reçu un message d’une personne qui s’est identifiée comme étant un professeur de yoga, a déclaré CBS.

“Nous avons eu une bouchée, quelqu’un qui, euh, s’est identifié… comme professeur de yoga et a dit qu’il voulait nous rencontrer dans une auberge particulière”, a déclaré le maréchal adjoint américain Emir Perez à la chaîne. « Et nous avons dit… ‘C’est, c’est notre chance !’ »

Perez et son partenaire, le maréchal adjoint américain Damien Fernandez, ont couru jusqu’à Santa Teresa depuis San Jose, où ils se préparaient à rentrer chez eux.

Armstrong a fui vers l’Amérique centrale après le meurtre. Actualités CBS

Les commissaires ont rencontré Armstrong dans une auberge au Costa Rica après qu’elle ait répondu à la publicité sur Facebook. US Marshals/Méga

La police locale arrête Armstrong au Costa Rica. Actualités CBS

Ils l’ont trouvée assise à une table de l’auberge. Perez lui a parlé en espagnol tout en parcourant son nez bandé et ses lèvres gonflées – restes des opérations chirurgicales destinées à dissimuler son identité.

Mais ses yeux étaient les mêmes que ceux qu’il avait vus sur une photo précédente.

« Il monte dans la voiture et il dit : « C’est elle. Elle est là-dedans”, a déclaré Fernandez à CBS.

Les flics locaux ont procédé à l’arrestation et les fédéraux l’ont ramenée au Texas. Elle a été inculpée et détenue.

Armstrong est de retour aux États-Unis après avoir été arrêté.

Elle a réussi à s’échapper à nouveau, mais n’est pas allée bien loin avant que les policiers ne l’attrapent.

Il s’agissait de la première véritable étape de la longue marche vers la justice pour Wilson, retrouvé mort le 11 mai.

Originaire du Vermont et ancien skieur alpin au Dartmouth College dans le New Hampshire, Wilson était une star émergente des courses professionnelles de gravel et de VTT.

Armstrong a tué Wilson dans une rage jalouse à cause d’une relation qu’elle entretenait avec son ex-petit-ami. PA

Les parents de Wilson, Karen Wilson et Eric Wilson, s’embrassent lors de la condamnation d’Armstrong. Mikala Compton/Austin American-Stateman via AP, Pool

Elle était à Austin avant une course au Texas – et elle faisait partie des favoris pour gagner.

Armstrong a suivi Wilson jusqu’à l’appartement dans lequel elle séjournait grâce à une application de fitness, ont indiqué les enquêteurs. Elle lui a ensuite tiré trois balles, deux fois dans la tête et une fois dans le cœur, selon les accusations.

Une Jeep correspondant à celle d’Armstrong a été filmée à l’extérieur de la maison où reposait le cadavre de Wilson, et la chasse à l’homme internationale de 43 jours s’est ensuivie.

Un jury du Texas n’a mis que deux heures pour condamner Armstrong et un jour plus tard, un juge l’a mise derrière les barreaux pendant neuf décennies.





