Le gouvernement fait sauter la banque pour des camps en Inde et à l’étranger pour préparer le contingent

Un certain nombre de camps nationaux depuis les Jeux olympiques de Tokyo, dans toutes les disciplines et axés sur les Jeux du Commonwealth et les Jeux asiatiques, ont été planifiés et organisés dans divers centres d’excellence nationaux (NCoE) de l’ISC à travers le pays et, dans certains cas, à l’étranger également. .

Les athlètes qui avaient besoin de s’entraîner en dehors de l’Inde ont été facilités pour être basés à l’étranger. Depuis son retour à l’entraînement après les Jeux Olympiques, le lanceur de javelot Neeraj Chopra s’est entraîné à Chula Vista (États-Unis), à Antalya (Turquie) et en Finlande.

L’haltérophile médaillé olympique Mirabai Chanu a passé du temps à St Louis (États-Unis), s’entraînant avec l’entraîneur spécialisé, le Dr Aaron Horschig. Le steeplechaser Avinash Sable et d’autres coureurs de demi-fond et de fond se sont entraînés à Colorado Springs, également aux États-Unis, avec l’entraîneur international Scott Simons. L’équipe cycliste campe en Slovénie et au Portugal depuis trois mois.

Un communiqué du gouvernement a déclaré: «Plus de 111 voyages d’exposition ont été sanctionnés pour 15 disciplines sportives faisant partie des Jeux du Commonwealth. Les équipes de hockey ont disputé la ProLeague, la Coupe du monde (femmes) et la Coupe d’Asie (hommes). Les équipes de badminton ont disputé 26 tournois. Les équipes de lutte ont participé à cinq tournois.

« Les joueurs de tennis de table ont été soutenus pour participer à huit tournois. Les nageurs Srihari Nataraj et Sajan Prakash ont reçu un soutien pour participer à quatre épreuves. Des équipes de judo ont concouru en Europe.

Élaborant le montant dépensé pour le camp, la déclaration a fourni ces détails sur la durée des camps d’entraînement et l’argent dépensé : Athlétisme : 259 jours, Rs 7,84 crore ; Lutte : 157 jours, Rs 5,27 crore ; Boxe : 216 jours, Rs 4 crore ; Haltérophilie : Rs 1,92 crore ; Hockey : 3,15 millions de roupies.

“Les athlètes qui avaient besoin de s’entraîner en dehors de l’Inde ont été facilités pour être basés à l’étranger”, a souligné le communiqué, énumérant les dépenses supplémentaires supportées par le gouvernement : équipement d’haltérophilie : Rs 4,68 crore ; Aides au hockey, y compris GPS et logiciel d’analyse vidéo : Rs 2,86 crore ; Équipement de boxe : Rs 1,19 crore, Équipement de lutte, de force et de conditionnement : pour Rs 1,18 crore.

Dans le budget de l’Union, note le communiqué, l’allocation pour le sport a également été portée à Rs. 3 062,60 crores pour 2022-23 à partir de Rs. 2757,02 crore en 2021-2022, “c’est une augmentation de Rs 305,58 crore”.

Il semble que le gouvernement ait cassé la banque pour la préparation des athlètes, et maintenant les sportifs doivent livrer et empocher une riche récolte de médailles dans des événements internationaux, à commencer par les Jeux du Commonwealth, à partir du 28 juillet à Birmingham. Et puis progressez vers Asiad et les Jeux Olympiques.

