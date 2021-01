Le gouvernement est confronté à un défi juridique alors que les militants affirment que les enfants issus de familles à faible revenu et de familles noires, asiatiques et appartenant à une minorité ethnique (Bame) sont «contraints» à l’école pendant le verrouillage de l’Angleterre.

Le défi survient alors que les écoles du pays ont déménagé en ligne uniquement jusqu’à au moins la mi-février, seuls les enfants des principaux travailleurs et les élèves vulnérables étant autorisés à y assister en personne.

Gouvernement orientation a déclaré que les écoles devaient «fortement encourager» les enfants vulnérables à assister aux cours, ce qui pourrait inclure «des élèves qui pourraient avoir des difficultés à s’engager dans l’enseignement à distance à la maison» en raison d’un manque d’appareils ou d’un espace calme pour étudier.

Le Good Law Project a lancé une action en justice pour des directives selon lesquelles «force les enfants de la classe ouvrière et Bame à l’école au plus fort d’une pandémie mortelle», tandis que ceux qui peuvent se permettre des appareils peuvent rester à la maison.

« Nous savons tous que les résultats de santé de la classe ouvrière et des familles Bame sont particulièrement pauvres », a déclaré Jolyon Maugham QC, directeur de l’organisation.

«Forcer les enfants de ces familles à aller à l’école au plus fort d’une pandémie parce que le gouvernement ne peut pas ou ne veut pas leur fournir des appareils ressemble étrangement à sacrifier leur santé pour protéger sa réputation.»

Le Good Law Project a déclaré qu’il avait également entamé une action en justice pour «l’échec» du gouvernement à s’assurer que tous les enfants pouvaient accéder à l’éducation en ligne.

Le ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré le week-end dernier qu’il avait livré 560000 ordinateurs portables et appareils aux écoles pour prendre en charge l’apprentissage à distance, et 100000 autres devraient arriver cette semaine, et était sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 1 million livré d’ici la fin de la année académique.

Selon les estimations de l’Ofcom, entre 1,14 million et 1,78 million d’enfants au Royaume-Uni n’ont pas accès à domicile à un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou une tablette.

Mais les directeurs ont dit L’indépendant il n’était pas explicitement clair dans les premières directives de verrouillage que les enfants sans appareil pouvaient appartenir à la catégorie vulnérable, et des inquiétudes ont été soulevées quant à ce que cela signifierait dans la pratique pour le nombre d’écoles.

Le Good Law Project a lancé une contestation judiciaire au printemps dernier pour garantir l’accès à l’apprentissage en ligne pour tous les enfants, mais a déclaré qu’il avait retiré ce litige après avoir reçu des assurances du gouvernement que les enfants défavorisés obtiendraient des ordinateurs portables et des routeurs sans fil.

Un porte-parole du DfE a déclaré: «Nous sommes parfaitement conscients des défis supplémentaires auxquels sont confrontés les enfants défavorisés pendant cette crise et avons mis en place des mesures pour en atténuer l’impact. Cela comprend l’achat de plus d’un million d’ordinateurs portables et de tablettes pour les écoles et les collèges à distribuer, et le partenariat avec les principaux opérateurs de réseaux mobiles du Royaume-Uni pour fournir des données gratuites aux familles défavorisées, ce qui facilitera l’accès aux ressources éducatives. «

«Nous avons continuellement évalué l’impact des restrictions nationales et l’accès à l’éducation sur tous les élèves. Dans le cadre de cet effort, nous avons chargé une agence indépendante de recherche et d’évaluation de fournir une évaluation de base des besoins de rattrapage et de suivre les progrès au cours de l’année pour nous aider à cibler le soutien. «