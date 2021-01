Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, fait face à des demandes d’annulation des examens professionnels et techniques qui doivent avoir lieu jusqu’au reste du mois de janvier malgré la fermeture des écoles et des collèges en raison de l’escalade de la crise des coronavirus.

Le gouvernement a déclaré que les étudiants qui passent des examens «devraient y assister comme prévu» ce mois-ci, et l’organisme de subvention Pearson a déclaré que les BTEC iraient de l’avant.

L’Association des collèges a déclaré qu’il était «tout simplement intenable» que les examens, impliquant environ 135 000 étudiants en Angleterre au cours des quatre prochaines semaines, se déroulent comme prévu, tandis que l’Union nationale des étudiants a déclaré que des dispositions alternatives devraient être mises en place dès que possible.

Il y avait de la colère parmi les étudiants à qui on a dit de se présenter pour les premiers tests à 9 heures ce matin malgré l’annonce d’un verrouillage national la veille au soir, les rapports des collèges locaux suggérant que certains ne se sont pas présentés.

Une pétition sur le site Web parlementaire demandant que les examens soient remplacés par des notes prédites par les enseignants avait recueilli près de 120 000 signatures à la fin de mardi après-midi.

Le secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, Geoff Barton, a déclaré que les chefs et les directeurs n’avaient reçu aucun conseil avant l’annonce de Boris Johnson lundi à 20 heures sur la question de savoir si les tests devaient avoir lieu le lendemain matin.

Il a dit qu’il était «pratiquement impossible» d’envisager la fin de la série d’examens en raison du risque d’injustice envers les étudiants.

Dans une lettre adressée à la ministre des compétences Gillian Keegan, le directeur général d’AoC David Hughes a déclaré que ce n’était «manifestement pas sûr» pour les étudiants et leurs familles, même avec les meilleures mesures d’atténuation que les collèges peuvent mettre en place.

Et il a dit qu’il était mal que les étudiants qui suivent des BTEC et d’autres qualifications professionnelles et techniques (VTQ) soient traités différemment de ceux qui doivent passer des GCSE et des A-Levels académiques, qui ont été annulés.

«Aller de l’avant avec cette série d’examens serait injuste pour les étudiants», a écrit M. Hughes.

«Le stress de la pandémie affectera sans aucun doute leurs performances, a probablement affecté leur préparation et pourrait conduire à des résultats potentiellement très injustes.

«En plus de cela, le traitement différent de ces étudiants VTQ par rapport à leurs pairs assis GQ (qualifications générales) en été semble mal et difficile à défendre.

M. Hughes a déclaré que les collèges et les écoles auraient du mal à trouver du personnel prêt à surveiller et à gérer les examens à un moment où les gens ont été invités à rester à la maison en raison du risque de coronavirus.

De nombreux collèges comptent sur des surveillants bénévoles, dont beaucoup sont à la retraite et donc susceptibles d’être plus vulnérables à la maladie, a-t-il souligné.

«Les dirigeants des collèges sont très réticents à leur demander, à eux et à leur personnel, de se mettre en danger, et nombre d’entre eux ont déjà fait savoir qu’ils ne surveilleraient pas», a déclaré M. Hughes.

«Je reconnais que l’annulation à ce stade tardif est une décision difficile, mais je suis convaincu par l’indignation et la force du sentiment que j’ai entendu du jour au lendemain de la part des dirigeants et des étudiants d’université, que la décision serait largement bien accueillie.

M. Barton a déclaré que les étudiants écoutant le discours télévisé de M. Johnson lundi soir auraient bien pu penser qu’ils devaient suivre son message «rester à la maison» et ne pas se présenter aux examens le lendemain matin.

«Il me semble quasiment impossible que vous puissiez passer ces examens cette semaine même si nous aurions voulu qu’ils le fassent, parce que vous allez simplement aggraver l’injustice de la présence de certains jeunes, d’autres pas là», a-t-il déclaré. Petit-déjeuner BBC.

Il a ajouté: «Si le gouvernement nous avait dit plus tôt dans la journée:« Écoutez, il y aura une très grande annonce ce soir; nous ne pouvons pas vous le dire parce que c’est obscurci dans le secret, mais nous voulons faire passer le message que les BTEC fonctionneront et que nous avons besoin de surveillants. de normalité à ces jeunes qui, aujourd’hui encore, auront le sentiment d’être mis sur le pied.

Salsabil Elmegri, vice-président de la formation continue de la NUS, a déclaré: «Le gouvernement a maintenant un besoin urgent de clarifier les choses pour les étudiants, en particulier les étudiants du BTEC.