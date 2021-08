Le gouvernement exhorte les entreprises à «accélérer» leur retour au pouvoir cet été

Le gouvernement souhaite que les entreprises britanniques profitent de l’été pour « intensifier » leurs efforts pour ramener le personnel au bureau, a déclaré un ministre de l’Éducation.

Cela survient alors que le chancelier Rishi Sunak a encouragé les jeunes à retourner au bureau, arguant qu’il était « vraiment bénéfique » de travailler aux côtés de collègues.

Gillian Keegan, ministre des Compétences et de l’Apprentissage, a fait écho à ces remarques – affirmant qu’il était important pour les jeunes de « construire ce capital social, d’apprendre des autres, de faire partie de cet environnement de travail dans la chair ».

Le ministre a également déclaré que les entreprises britanniques devraient utiliser les prochains mois pour encourager les employés de tous âges à revenir, alors que la crise de Covid commence à s’atténuer.

Mardi, Mme Keegan a déclaré à LBC: « Il fut un temps dans la pandémie où nous disions: » Travaillez à domicile « . Nous disons maintenant : « Ce temps est révolu, vous pouvez retourner au bureau en toute sécurité – utilisez l’été pour intensifier cela ».

Depuis le 19 juillet, le gouvernement n’oblige plus les gens à travailler à domicile en Angleterre, et les directives publiées en ligne indiquent qu’il « s’attend et recommande un retour progressif au cours de l’été ».

Dans une interview avec LinkedIn lundi, M. Sunak a déclaré qu’il était « vraiment bénéfique » d’être dans un bureau au début de sa carrière. Le chancelier a déclaré avoir rencontré des jeunes débutants dans la finance – une industrie dans laquelle il avait également travaillé – lors de son récent voyage en Écosse.

« Je leur disais les mentors que j’ai trouvés lorsque j’ai commencé mon travail, je parle toujours et ils m’ont été utiles tout au long de ma carrière, même après que nous ayons pris des chemins différents », a déclaré la chancelière.

«Je doute que j’aurais eu ces relations solides si j’avais fait mon stage d’été ou ma première partie de ma carrière sur Teams et Zoom. Et c’est pourquoi je pense que pour les jeunes en particulier, pouvoir être physiquement dans un bureau est précieux.

M. Sunak a déclaré que le gouvernement « s’attendrait et recommanderait » un retour progressif au pouvoir en travaillant cet été « conformément à tout ce que nous faisons, c’est progressif, c’est prudent, c’est prudent ».

Le chancelier a ajouté: Il y aura donc un retour progressif dans les bureaux et je pense que c’est ce qui se passera globalement. «

Mme Keegan a nié toute hypocrisie du gouvernement quant à la pression exercée pour ramener les gens au bureau – après avoir déclaré à Times Radio qu’environ un employé sur quatre de son propre département était retourné au travail.

« Dans le DfE, je dirais que 20 à 25 % d’entrée, n’importe quel jour… probablement 25 % », a-t-elle dit « Nous [ministers] ont été là tout le temps, tout comme de nombreux fonctionnaires qui nous soutiennent.

Elle a ajouté : « Nous avons donné l’exemple, et je pense que de plus en plus de gens vont [return to the office]. Nous avons dit : « Profitez de l’été pour faire revenir les gens, mettez les gens à l’aise pour revenir ». »

Les avocats ont dit L’indépendant ils s’attendent à une vague de poursuites judiciaires contre les entreprises britanniques pour tenter de s’assurer que le personnel est doublement vacciné contre Covid, au milieu des craintes croissantes que certains introduisent des politiques draconiennes «pas de jab, pas de travail» sur le lieu de travail.

« Nous allons certainement voir beaucoup de tribunaux du travail à ce sujet », a déclaré Elissa Thursfield, chef de l’avocate en droit du travail et directrice de Gamlins Law – prédisant une vague de plaintes pour discrimination liée aux vaccins dans les mois à venir.