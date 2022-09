Le gouvernement exhorté à lutter contre la recrudescence des abus à l’encontre des candidats aux élections

Le gouvernement doit prendre des “mesures urgentes” pour lutter contre la recrudescence des abus, des menaces et des intimidations subis par les candidats aux élections à travers le Royaume-Uni, a déclaré la Commission électorale.

Selon un nouveau rapport du chien de garde électoral, environ quatre candidats sur 10 se présentant aux élections de mai en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles ont été intimidés par les électeurs.

En Irlande du Nord, le problème était bien pire. Quelque 71 % des candidats qui se sont présentés aux élections à l’assemblée de Stormont plus tôt cette année ont été victimes d’abus et d’intimidation.

La Commission électorale a exhorté le gouvernement à remédier aux “retards importants” dans la mise en œuvre de la loi électorale – une loi qui prévoit de nouvelles sanctions sévères pour les personnes coupables d’intimidation de députés, de candidats et de fonctionnaires.

“Une action urgente est nécessaire pour empêcher les abus et l’intimidation des candidats et des militants lors des élections”, a déclaré Craig Westwood, directeur des politiques et de la recherche à la Commission électorale.

Il a ajouté : « Il est vital que les candidats puissent participer aux élections sans crainte. La Commission travaillera avec les gouvernements et la communauté électorale au sens large pour s’assurer que nous comprenons ce qui motive ce problème et y remédier de toute urgence.

Cela survient alors que la députée travailliste Rosie Cooper, qui a été ciblée dans un complot d’assassinat néonazi, a annoncé qu’elle se retirerait, affirmant que les événements des dernières années avaient “fait des ravages”.

La loi électorale, adoptée en avril de cette année, introduit une nouvelle sanction électorale pour les personnes reconnues coupables d’intimidation de candidats, de militants ou d’élus.

Les militants espèrent que la possibilité d’interdire à quelqu’un de se présenter à un poste électif, ainsi que d’imposer des sanctions pénales, telles qu’une peine de prison ou une amende, renforcera la dissuasion contre les abus et les menaces.

Le rapport de la Commission électorale a également averti que d’autres changements – y compris la nouvelle exigence d’identification des électeurs qui devrait être en place pour les élections locales de mai 2023 – exerceront une “pression supplémentaire” sur les équipes électorales des conseils locaux, avertissant que leur capacité “est déjà sous pression”. .

M. Westwood a déclaré: «Il y a eu des retards importants dans l’élaboration de la loi qui définit les détails de ces nouvelles exigences… Le gouvernement britannique devrait s’assurer que les politiques sont introduites avec un financement approprié et suffisamment de temps pour que les électeurs et les équipes électorales se préparent. ”

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a déclaré en avril que les députés et le personnel politique restaient “traumatisés” par le meurtre du député conservateur Sir David Amess l’année dernière.

Un rapport récent de la Local Government Association a déclaré que le niveau de soutien offert aux candidats et aux élus politiques par les conseils, les partis politiques et la police était inégal à travers le pays, avertissant que les abus étaient « en train de se normaliser ».