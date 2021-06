Le gouvernement exhorté à «éviter la criminalisation» des travailleurs sociaux de l’UE en raison des inquiétudes suscitées par le programme de règlement

Le gouvernement a été invité à « éviter la criminalisation » des travailleurs sociaux de l’UE en supprimant la date limite pour un programme de règlement post-Brexit ou en exemptant ce groupe.

Les organisations représentant le secteur ont affirmé qu’un « nombre substantiel » de soignants n’étaient « toujours pas pleinement au courant » du système d’établissement de l’UE (EUSS).

Les citoyens de l’UE et leurs familles ont jusqu’au 30 juin pour postuler au programme s’ils souhaitent continuer à vivre au Royaume-Uni, leur statut juridique actuel et leurs droits devant expirer après cette date en raison du Brexit.

Les organismes de bienfaisance ont exhorté le ministère de l’Intérieur plus tôt ce mois-ci à supprimer la date limite de dépôt des candidatures afin d’éviter que des dizaines de milliers de personnes deviennent sans-papiers du jour au lendemain.

Aujourd’hui, cinq organismes représentant le secteur des soins ont fait part de « sérieuses inquiétudes » concernant l’impact du programme et son échéance – qui est dans un peu plus d’une semaine.

Dans une lettre, les groupes ont déclaré qu’il y avait un « manque clair de connaissances/sensibilisation » parmi les travailleurs de la santé et les employeurs de l’UE sur ce qu’ils doivent faire.

Ils ont déclaré que cela était principalement causé par «un engagement et une communication médiocres» du ministère de l’Intérieur, selon les signataires, qui comprennent les PDG de Care England, Scottish Care et l’Institute of Health and Social Care Management.

Les groupes ont déclaré qu’ils craignaient que les soignants qui n’étaient pas au courant du programme ou que sa date limite n’atteignent pas le seuil des «groupes raisonnables» du gouvernement pour les demandes tardives.

« Ce qui est crucial, même dans les cas où les directives fournissent une voie de retour au statut, ce n’est pas une solution pour rendre les gens sans papiers », a déclaré leur lettre au Premier ministre.

« La perte du statut juridique, les obstacles à l’accès aux services, la responsabilité de sanctions pénales pour continuer à travailler et l’exposition à la détention et à l’expulsion potentielles créent des risques énormes et potentiellement mortels. »

Les organisations du secteur des soins ont déclaré: «Nous demandons que la date limite de l’EUSS soit levée ou à tout le moins qu’une exemption pour les soignants soit mise en place avant la date limite du 30 juin 2021.

Ils ont ajouté: « Cela garantirait leur statut d’établissement et éviterait la criminalisation des travailleurs migrants de l’UE ainsi que des employeurs. »

Le groupe – qui comprend également le président exécutif de la National Care Association et le chef de la Care Workers’ Charity – a également déclaré que les travailleurs de la santé de l’UE représentaient 12% de la main-d’œuvre du secteur.

Caitlin Boswell du Conseil conjoint pour le bien-être des immigrés a déclaré : « Les travailleurs sociaux de l’UE et d’autres travailleurs clés – les personnes mêmes sur lesquelles nous avons compté au cours de l’année écoulée – courent un réel danger de passer entre les mailles du système.

Elle a ajouté: «Un nombre important de travailleurs de la santé de l’UE perdant leur statut dévastera le secteur des soins au milieu d’une pandémie. Il est plus urgent que jamais que le gouvernement agisse maintenant pour lever l’échéance de l’EUSS. »

Les candidats retenus au programme d’établissement de l’UE recevront un statut d’établissement ou de pré-établissement, qui leur confère le droit de travailler, d’étudier, d’utiliser le NHS et d’accéder aux fonds publics au Royaume-Uni.

Les députés et leurs pairs ont averti le mois dernier que des milliers de citoyens de l’UE risquaient de perdre leur statut juridique au Royaume-Uni en raison de la date limite du programme, affirmant qu’une campagne de sensibilisation du gouvernement avait eu du mal à atteindre un nombre suffisant.

Fin mai également, L’indépendant a révélé qu’il y avait eu une augmentation du nombre de ressortissants de l’UE et de leurs familles demandant de l’aide au milieu de l’échéance imminente du programme de règlement de l’UE.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le personnel international du monde entier apporte une contribution exceptionnelle à notre secteur de la santé et des services sociaux et cela a été particulièrement vrai pendant la pandémie.»

Ils ont ajouté: « Nous avons clairement indiqué que nous souhaitions que le personnel international travaillant déjà au Royaume-Uni reste et se sente bien accueilli et encouragé à le faire, et nous avons travaillé dur pour promouvoir le système d’établissement de l’UE dans l’ensemble du secteur au cours des deux derniers mois et demi. années. »