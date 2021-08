Le gouvernement exhorté à abandonner les tests PCR coûteux qui « arnaquent » les voyageurs

Les députés conservateurs ont exhorté le gouvernement de Boris Johnson à abandonner les conseils recommandant aux voyageurs britanniques de passer le type de tests Covid le plus cher, affirmant que les passagers sont « arnaqués ».

Les patrons des compagnies aériennes ont également déploré la décision de ne pas assouplir les exigences des tests PCR – qui ont été condamnés comme une «taxe de 100 £ par tête sur les vols» par l’industrie.

Malgré le soulagement suscité par la décision du gouvernement de maintenir l’Espagne sur la liste orange, il y avait de la colère contre un nouveau conseil exhortant les vacanciers à passer les coûteux tests PCR avant de rentrer d’Espagne – bien que ce ne soit pas une obligation légale.

Henry Smith, président conservateur du groupe parlementaire multipartite Future of Aviation, a exhorté le gouvernement à abandonner son insistance sur les tests PCR et à encourager l’utilisation des tests de flux latéral moins chers à la place.

Son collègue député conservateur Huw Merriman, président du comité restreint des transports, a tweeté : « Les passagers se font arnaquer avec des tests PCR coûteux… Cet obstacle aux voyages abordables doit cesser maintenant. »

Le gouvernement a exhorté les voyageurs arrivant au Royaume-Uni en provenance d’Espagne à passer un test PCR pour le test obligatoire avant le départ « par précaution contre la prévalence accrue du virus et des variantes dans le pays ».

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a défendu cette décision jeudi matin – arguant que les tests PCR étaient « particulièrement utiles lorsque vous essayez de suivre la variante ».

Il a déclaré à Sky News : « Les tests PCR sont utiles car ils aideront les cliniciens et les scientifiques à travailler ensemble pour surveiller de très près les variantes… Nous rappelons simplement aux gens que cela aide nos scientifiques à séquencer le [Covid-19] génome.

Les chefs du tourisme sont déçus que les voyageurs venant au Royaume-Uni soient toujours tenus de passer des tests PCR lorsqu’ils sont au Royaume-Uni. Ceux qui viennent d’un pays de la liste orange et qui ne sont pas complètement vaccinés doivent s’isoler pendant 10 jours et passer un test PCR le deuxième et le huitième jour.

Les patrons de l’aviation ont condamné le coût «exorbitant» des tests PCR – qui peuvent généralement coûter entre 60 et 150 £ – affirmant qu’ils freinaient les réservations. Les tests de flux latéral peuvent coûter entre 5 £ et 30 £.

Pendant ce temps, les coûts des hôtels de quarantaine augmentent pour « mieux refléter l’augmentation des coûts impliqués », selon le gouvernement. Le tarif pour les voyageurs en solo passera de 1 750 £ à 2 285 £ à partir de la semaine prochaine.

M. Shapps a défendu la décision d’augmenter le prix de l’utilisation d’un hôtel de quarantaine, affirmant qu’il était temps que les voyageurs « couvrent le coût ».

Le secrétaire aux transports a déclaré: « Il est nécessaire de couvrir les coûts des hôtels de quarantaine et pour le moment, le système ne l’a pas fait et cela a coûté environ 75 millions de livres sterling, nous tenons donc à nous assurer que les personnes qui les utilisent couvrent l’intégralité de coût de ce service.

M. Shapps a également déclaré que les récents rapports de harcèlement sexuel et de rats dans certains hôtels de quarantaine sont « certainement inacceptables ».

Il a déclaré à Times Radio : « En termes de qualité de l’hébergement, ce ne sont pas des casernes du gouvernement, ce sont des hôtels … toute accusation de crime doit être adressée directement à la police, et je sais qu’elle l’aura fait dans ces cas. «

Quatre pays sont retirés de la liste rouge de l’Angleterre dans le cadre de la dernière mise à jour du système de voyage international, tandis que sept autres sont ajoutés à la liste verte.

Il a également été confirmé que les arrivants de France n’auront plus besoin de s’isoler – alignant le pays avec les autres sur la liste orange.