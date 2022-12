Le gouvernement examinera le contrat de la GRC attribué à une entreprise liée à la Chine

Le gouvernement fédéral examine un contrat d’équipement de la GRC attribué à une entreprise liée au gouvernement chinois que le premier ministre Justin Trudeau a qualifié de “déconcertant”.

Trudeau a déclaré que le gouvernement réexaminerait également son approche en matière d’approvisionnement.

Une enquête de Radio-Canada a révélé que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) avait accordé à Sinclair Technologies un contrat d’une valeur de 549 637 $ l’an dernier pour construire et entretenir un système de filtrage des radiofréquences (RF) pour la GRC.

Alors que Sinclair est basée en Ontario, sa société mère Norsat International appartient à la société de télécommunications chinoise Hytera depuis 2017. Le gouvernement chinois détient environ 10 % d’Hytera par le biais d’un fonds d’investissement.

Un panneau à l’extérieur du bureau de Sinclair Technologies à Aurora, en Ontario. Depuis 2017, la société est contrôlée par la société chinoise de télécommunications Hytera, qui appartient en partie au gouvernement chinois. (Marc Godbout/Radio Canada)

SPAC a déclaré en réponse aux demandes de renseignements de Radio-Canada qu’il n’avait pas tenu compte des problèmes de sécurité ou de la propriété de Sinclair dans le processus d’appel d’offres. Radio-Canada a confirmé par des sources au courant du dossier que la différence entre l’offre de Sinclair et celle de son concurrent québécois Comprod était inférieure à 60 000 $.

Trudeau a déclaré mercredi matin que son gouvernement se penchera sur la question et examinera le rôle que joue la sécurité dans les marchés publics.

« Absolument, nous allons découvrir d’abord ce qui doit être fait pour nous assurer que notre technologie de communication est sécurisée, mais aussi nous assurer que nous cherchons comment cela pourrait continuer à se produire et nous assurer que le Canada n’est pas signer des contrats avec le plus bas soumissionnaire qui se retournent ensuite et nous exposent à des failles de sécurité », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

“Nous aurons de vraies questions pour le service public indépendant qui a signé ces contrats, et nous ferons en sorte que cela change à l’avenir. Il est grand temps que cela se produise.”

REGARDEZ | Trudeau: “Nous aurons de vraies questions” sur le contrat d’équipement de la GRC avec une société liée à la Chine

Trudeau: “Nous aurons de vraies questions” sur le contrat d’équipement de la GRC avec une société liée à la Chine Le premier ministre Justin Trudeau répond à un rapport sur un contrat fédéral pour du matériel de communication de la GRC attribué à une entreprise ayant des liens avec la Chine

Une partie de la fonction du système RF consiste à sécuriser les communications radio terrestres de la GRC. Un porte-parole de la GRC a déclaré à Radio-Canada que l’installation de l’équipement a commencé en Ontario et en Saskatchewan et que tout entrepreneur travaillant sur l’équipement doit obtenir une cote de sécurité.

La nouvelle survient après que les organisations canadiennes de sécurité nationale ont mis en garde contre les menaces à la démocratie et aux institutions canadiennes posées par des acteurs étrangers, dont la Chine. Le gouvernement fédéral a également récemment dévoilé sa stratégie indo-pacifique, qui comprend un plan pour faire face à une Chine “de plus en plus perturbatrice”.

Trudeau a déclaré mercredi qu’il trouvait « déconcertant » que, alors que les agences de sécurité « nous conseillaient en tant que gouvernement et en tant que Canadiens que nous devons faire très attention à l’ingérence étrangère dans nos institutions … d’autres parties de la fonction publique signaient des contrats qui ont des niveaux de sécurité douteux pour nos opérations et nos institutions de sécurité nationale comme la GRC. »

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré mercredi que des responsables du ministère examinaient le contrat de la GRC.

“Nous sommes très attentifs aux menaces que représentent les acteurs étatiques et non étatiques hostiles, et cela inclut [China]”, a-t-il déclaré lors d’une mêlée avec les médias.

“Ce que j’ai fait, à la lumière de ce rapport, c’est demander à mes fonctionnaires d’examiner de très près les détails de ce contrat et également de travailler avec nos fonctionnaires pour examiner le processus par lequel ce contrat a été attribué.”

Un dirigeant de Sinclair Technologies a refusé une entrevue avec Radio-Canada sur l’équipement et le contrat, invoquant la confidentialité du client.

Les États-Unis ont interdit une entreprise chinoise liée à un contrat avec la GRC

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a interdit la vente et l’importation de produits Hytera en 2021, invoquant des problèmes de sécurité nationale.

Hytera fait également face à 21 chefs d’accusation dans une affaire d’espionnage américaine. Le ministère de la Justice des États-Unis a accusé la société d’avoir conspiré pour voler des secrets commerciaux à la société de télécommunications américaine Motorola. Hytera a nié les allégations.

Le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, a déclaré mercredi que le gouvernement devrait enquêter sur le contrat de la GRC.

“Nous devons rester plus vigilants pour empêcher des choses comme ça, et comprendre le pourquoi et le comment quelque chose peut arriver à un moment où nous savons que nous devons nous occuper des défis géopolitiques vis-à-vis de la Chine”, a déclaré Champagne mercredi dans une mêlée médiatique. .

“Nous devons donc être très attentifs à ce qui s’est passé et je pense que chaque branche du gouvernement doit appliquer ce niveau de contrôle.”