Le gouvernement examine et évalue la récente mise à jour de la politique de confidentialité annoncée par WhatsApp, au milieu d’un tollé suscité par les changements controversés liant les données des utilisateurs de WhatsApp aux autres produits et services de Facebook, selon des sources. Des discussions internes sont en cours au sein du ministère de l’informatique sur les implications de la récente décision de la plate-forme de messagerie appartenant à Facebook, ont-ils déclaré.

La question doit être examinée en détail, étant donné que des préoccupations ont été soulevées par une grande partie des utilisateurs, y compris certains grands chefs d’entreprise, ont-ils ajouté. WhatsApp, qui compte plus de 400 millions d’utilisateurs en Inde, compte le pays parmi ses plus grands marchés au monde.

Des sources ont ajouté que la mise à jour de la politique de WhatsApp serait également évaluée dans le contexte du cadre juridique actuel. Bien que le ministère de l’informatique n’ait pas encore contacté WhatsApp pour obtenir une explication à ce sujet, une décision à ce sujet devrait être prise prochainement.

Le développement intervient au milieu d’un débat houleux sur la mise à jour controversée de WhatsApp concernant ses conditions de service et sa politique de confidentialité concernant la manière dont il traite les données des utilisateurs et s’associe à Facebook pour offrir des intégrations à travers les produits du géant des médias sociaux. WhatsApp avait informé les utilisateurs de ces changements via une notification intégrée à l’application, la semaine dernière. Il a déclaré que les utilisateurs devront accepter les nouvelles conditions et la nouvelle politique d’ici le 8 février, afin de continuer à utiliser la plate-forme.

Cela a conduit à une réaction des utilisateurs et a déclenché des mèmes sur Internet à cause du partage présumé d’informations utilisateur par WhatsApp avec Facebook. De nombreux utilisateurs ont également commencé à se tourner vers des plates-formes concurrentes telles que Telegram et Signal, et ces plates-formes ont enregistré des millions de téléchargements dans le monde au lendemain de l’événement. Alors que de nombreux leaders technologiques comme Elon Musk ont ​​préconisé l’utilisation d’autres plates-formes comme Signal, en Inde également, un certain nombre de chefs d’entreprise, dont le président du groupe Mahindra, Anand Mahindra, le fondateur de Paytm Vijay Shekhar Sharma et le PDG de PhonePe, Sameer Nigam, ont parlé de passer à des plates-formes concurrentes.

Mahindra a déclaré qu’il avait installé Signal, tandis que Nigam a déclaré qu’il avait déplacé plus de 1000 «PhonePe-rs» vers Signal, recréé tous ses groupes de travail et déplacé des groupes familiaux. Sharma de Paytm, qui a par le passé également remis en question l’influence et les pratiques croissantes des grandes entreprises étrangères de la technologie, avait récemment tweeté: «Combien de temps nous serons tenus pour acquis par des doubles standards aussi flagrants? Annonce auto-revendiquée réclamant le respect de notre politique de confidentialité par rapport à la politique actuelle »

Dans le tweet, Sharma avait partagé une photo des publicités WhatsApp dans les quotidiens indiens aux côtés d’un rapport des médias étrangers citant WhatsApp affirmant que les utilisateurs européens n’étaient pas obligés de partager des données avec Facebook. Au milieu de la fureur du public, WhatsApp, pour sa part, a cherché à apaiser les inquiétudes des utilisateurs en disant que sa dernière mise à jour de politique n’affectait pas la confidentialité des messages sur la plate-forme.

Dans un article de blog plus tôt cette semaine, WhatsApp a souligné qu’il ne partageait pas les listes de contacts des utilisateurs ou les données de groupes avec Facebook à des fins publicitaires.