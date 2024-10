Le gouvernement étudie la possibilité d’un programme de vaccination contre le VRS pour les adultes

Le gouvernement provincial affirme qu’il explore des options pour un programme de vaccination contre le VRS pour les adultes.

Le RSV est un virus respiratoire qui touche principalement les enfants, mais peut également avoir des conséquences sur les adultes.

Le ministère de la Santé indique qu’il existe actuellement deux options de traitement disponibles : un anticorps monoclonal pour les nourrissons à haut risque de maladie et un vaccin pour les adultes à haut risque.

Les recommandations actuelles du Comité consultatif national de l’immunisation n’incluent pas le vaccin contre le VRS pour la population adulte en général.

La province affirme qu’elle continuera à financer le programme RSV pour les nourrissons et qu’elle « explore les options » pour un programme pour adultes, et plus d’informations sont attendues dans les semaines à venir.