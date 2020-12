ADDIS-ABEBA, 11 décembre (Reuters) – Le gouvernement éthiopien a nié vendredi que la guerre dans sa région du nord du Tigré empêchait l’aide à atteindre les civils, deux agences d’aide étrangère ayant confirmé que certains membres du personnel avaient été tués là-bas et exhortant toutes les parties à faire plus pour protéger non -combattants.

Le conflit d’un mois entre les forces fédérales éthiopiennes et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) aurait tué des milliers de personnes et envoyé plus de 950 000 personnes en fuite, selon les Nations Unies, environ 50 000 d’entre elles au Soudan.

Depuis que l’armée a pris la capitale régionale du Tigré, Mekelle, il y a près de deux semaines et a déclaré sa victoire, le gouvernement éthiopien a décrit la vie au Tigray comme un retour à la normale. Mais les dirigeants du TPLF disent qu’ils continuent de se battre depuis les montagnes autour de la ville.

« Les suggestions selon lesquelles l’aide humanitaire est entravée en raison d’un combat militaire actif … dans la région du Tigré sont fausses et sapent … le travail pour stabiliser la région », a déclaré le communiqué du bureau du Premier ministre.

Le Comité international de sauvetage (IRC) et le Conseil danois pour les réfugiés (RDC) ont publié vendredi des déclarations regrettant les meurtres de leur personnel.

L’IRC a déclaré qu’un membre du personnel avait été tué dans un camp de réfugiés à Shire, ajoutant qu’en raison de la difficulté des communications dans la région, ils n’avaient pas encore recueilli ni confirmé les détails entourant la mort.

La RDC a déclaré que trois de ses employés avaient été tués à Tigray le mois dernier, sans donner plus de détails. Ils ont dit que le manque de communication et l’insécurité signifiaient qu’ils n’avaient toujours pas réussi à joindre leurs familles avec les nouvelles.

(Reportage de la salle de presse d’Addis-Abeba Reportage supplémentaire de la salle de presse de Nairobi Rédigé par Tim Cocks et Maggie Fick, édité par William Maclean)