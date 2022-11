Le gouvernement éthiopien et les dirigeants du Tigré conviennent de mettre fin à la guerre civile de deux ans

Les parties belligérantes éthiopiennes ont officiellement convenu mercredi d’une cessation permanente des hostilités dans un conflit de deux ans qui a fait des centaines de milliers de victimes.

L’envoyé de l’Union africaine, Olusegun Obasanjo, lors du premier briefing sur les pourparlers de paix en Afrique du Sud, a déclaré que le gouvernement éthiopien et les autorités du Tigré se sont mis d’accord sur “un désarmement ordonné, sans heurt et coordonné”.

D’autres points clés incluent “le rétablissement de la loi et de l’ordre”, a-t-il dit, ainsi que “le rétablissement des services” et “l’accès sans entrave aux fournitures humanitaires”. Obasanjo est un ancien président nigérian.

“Il nous appartient maintenant à tous d’honorer cet accord”, a déclaré le négociateur en chef du gouvernement éthiopien, Redwan Hussein. Le négociateur en chef du Tigré, Getachew Reda, a exprimé un sentiment similaire et a noté que des “concessions douloureuses” avaient été faites.

La guerre, qui marque vendredi deux ans, a vu des abus documentés de part et d’autre. “Le niveau de destruction est immense”, a déclaré Redwan.

Un membre de la milice marche à côté d’une maison détruite lors du combat entre les Forces de défense nationale éthiopiennes et les forces du Front de libération du peuple du Tigré à Kasagita, en Éthiopie, le 25 février. Les deux parties étaient en guerre depuis près de deux ans. (Tiksa Negeri/Reuters)

L’Érythrée ne fait pas partie de l’accord

L’Érythrée, qui a combattu aux côtés de l’Éthiopie voisine, ne faisait notamment pas partie des pourparlers de paix. Il n’est pas immédiatement clair dans quelle mesure son gouvernement profondément répressif, qui a longtemps considéré les autorités du Tigré comme une menace, respectera l’accord. Le ministre érythréen de l’information n’a pas répondu aux questions.

Les forces érythréennes ont été accusées de certains des pires abus du conflit, y compris des viols collectifs, et des témoins ont décrit des meurtres et des pillages par les forces érythréennes même pendant les pourparlers de paix.

Mercredi, une source humanitaire a déclaré que plusieurs femmes de la ville d’Adwa ont déclaré avoir été violées par des soldats érythréens, et certaines ont été grièvement blessées. La source, comme beaucoup sur la situation à l’intérieur du Tigré, a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Les forces de la région voisine d’Amhara en Éthiopie ont également combattu celles du Tigré, mais les représentants d’Amhara ne font pas partie des pourparlers de paix.

“On ne peut pas attendre des Amharas qu’ils respectent les résultats d’un processus de négociation dont ils pensent qu’ils sont exclus”, a déclaré Tewodrose Tirfe, président de l’Amhara Association of America.

Désespéré d’aide

Une question cruciale est de savoir combien de temps l’aide pourra revenir au Tigré, dont les communications et les liaisons de transport ont été largement coupées depuis le début du conflit. Les médecins ont décrit le manque de médicaments de base comme les vaccins, l’insuline et les aliments thérapeutiques alors que les gens meurent de maladies facilement évitables et de famine.

Les enquêteurs des Nations Unies sur les droits de l’homme ont déclaré que le gouvernement éthiopien utilisait “la famine des civils” comme arme de guerre.

Des millions de personnes ont été déplacées ou affamées par le conflit entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré. Ici, une femme déplacée transporte des articles distribués par une organisation humanitaire internationale à Chagni le 28 janvier. (Eduardo Soteras/AFP/Getty Images)

“Nous sommes de retour à la chirurgie du XVIIIe siècle”, a déclaré mercredi un chirurgien de l’hôpital phare de la région, Fasika Amdeslasie, à des experts de la santé lors d’un événement en ligne. “C’est comme une prison à ciel ouvert.”

Une source humanitaire a déclaré que leur organisation pourrait reprendre ses opérations presque immédiatement si un accès sans entrave de l’aide au Tigré était accordé.

“Cela dépend entièrement de ce que le gouvernement accepte (…) S’ils nous donnent véritablement accès, nous pouvons commencer à agir très rapidement, en quelques heures, pas en semaines”, a déclaré la source, qui s’est exprimée sous le couvert de l’anonymat car elle n’était pas autorisée à parler publiquement.

Deux ans de guerre

Le conflit a commencé en novembre 2020, moins d’un an après que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir fait la paix avec l’Érythrée, qui borde la région du Tigré. Le gouvernement d’Abiy a depuis déclaré les autorités du Tigré, qui ont gouverné l’Éthiopie pendant près de trois décennies avant qu’Abiy ne prenne ses fonctions, une organisation terroriste.

Les combats brutaux, qui se sont également répandus dans les régions voisines d’Amhara et d’Afar alors que les forces du Tigré tentaient de se diriger vers la capitale, ont repris en août dans le Tigré après des mois d’accalmie qui ont permis à des milliers de camions d’aide d’entrer dans la région.

Des soldats de la Force de défense nationale éthiopienne montent à bord d’un camion à Wichale le 13 décembre 2021. La guerre de deux ans a tué des milliers d’Éthiopiens et provoqué des perturbations majeures dans l’acheminement de l’aide vers certaines parties du pays. (Amanuel Sileshi/AFP via Getty Images)

Selon le procès-verbal d’une réunion du Centre de coordination des urgences du Tigré le 21 octobre, consulté par l’Associated Press, les agents de santé ont signalé 101 civils tués par des frappes de drones et des frappes aériennes, et 265 blessés, entre le 27 septembre et le 10 octobre seulement.

Dans un discours prononcé mercredi avant l’annonce des pourparlers de paix, le Premier ministre éthiopien a déclaré que “nous devons également reproduire la victoire que nous avons obtenue sur le champ de bataille dans les efforts de paix. Nous finalisons la guerre dans le nord de l’Éthiopie par une victoire… nous allons apporte maintenant la paix et le développement.”