Le gouvernement étend la route des visas de Hong Kong aux jeunes nés après le transfert à la Chine | Actualité politique

Le gouvernement a prolongé sa route des visas depuis Hong Kong pour permettre aux jeunes nés après la rétrocession à la Chine de venir au Royaume-Uni.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que les personnes nées après 1997 qui ont plus de 18 ans et dont au moins un parent détient le statut de ressortissant britannique (d’outre-mer) pourront obtenir un visa pour vivre, travailler et étudier ici.

Elle a déclaré: “Je suis ravie que grâce au programme que nous avons introduit, des milliers de Hongkongais aient déjà élu domicile au Royaume-Uni et se soient intégrés dans des communautés à travers le pays.

“Les nouveaux changements que j’ai annoncés, qui entreront en vigueur cet automne, continueront de respecter notre engagement historique et moral envers le peuple de Hong Kong.”

La route des visas pour les BN(O)s et leurs personnes à charge a été lancée l’année dernière après l’imposition de une nouvelle loi controversée sur la sécurité à Hong Kong par la Chine, qui a depuis été décrite par le Royaume-Uni comme un moyen « d’écraser la dissidence » contre Pékin.

Le gouvernement a déclaré que la loi, visant à réprimer un mouvement pro-démocratie et conduisant à de violents affrontements entre les manifestants et la police, était une violation de la déclaration conjointe sino-britannique – l’accord qui a vu Hong Kong revenir en Chine depuis la Grande-Bretagne. en 1997.

Un peu moins de trois millions de personnes étaient éligibles pour la nouvelle route à partir de janvier 2021, et jusqu’à présent, 123 400 ont postulé, avec 113 742 visas accordés.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que cette nouvelle extension, qui permettrait également à leurs personnes à charge de les rejoindre, permettrait à 11 700 personnes supplémentaires de venir au Royaume-Uni si elles le souhaitaient.

Comme pour les autres visas, après cinq ans, ils pourront demander le statut d’établissement, et après 12 mois supplémentaires, ils pourront demander la citoyenneté britannique.

Mme Patel a ajouté: “Je sais que le peuple britannique continuera d’accueillir davantage de Hongkongais et de les aider à reconstruire leur vie sans peur.”

Le passeport BNO a été délivré aux Hongkongais lorsqu’il s’agissait d’une colonie britannique et leur permet de visiter le pays pendant une période prolongée, mais ne leur offre pas de droits de citoyenneté.

Après l’annonce du programme de visas, Pékin a déclaré qu’il ne reconnaîtrait plus le passeport BN (O), mais bien qu’important, il s’agissait d’une décision largement symbolique qui ne devrait pas empêcher les Hongkongais de partir.