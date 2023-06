Le gouvernement et la presse « au plus bas », déclare le prince Harry

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le prince Harry a affirmé que le gouvernement britannique était au «fond bas» dans une intervention extraordinaire dans la politique lors de son procès devant la Haute Cour contre un groupe de tabloïds.

Le duc de Sussex a utilisé une remarquable déclaration de témoin de 55 pages dans son affaire contre Mirror Group Newspapers (MGN) pour piratage téléphonique présumé pour s’en prendre aux normes du gouvernement britannique et de la démocratie.

Accusant le gouvernement d’avoir trop « peur » de la presse, il a déclaré : « Notre pays est jugé globalement par l’état de notre presse et de notre gouvernement – qui, je crois, sont au plus bas. »

Harry a déclaré: « La démocratie échoue lorsque votre presse ne parvient pas à examiner et à tenir le gouvernement responsable, et choisit à la place de se mettre au lit avec eux afin qu’ils puissent assurer le statu quo. »

Le royal a ajouté: «S’ils sont censés surveiller la société, qui sur terre les surveille, alors que même le gouvernement a peur de les aliéner parce que la position est le pouvoir. C’est incroyablement inquiétant pour tout le Royaume-Uni.

Des députés conservateurs furieux ont riposté aux commentaires « imprudents » de Harry – l’exhortant à rester à l’écart de la politique britannique, ou à renoncer à son titre et à « se présenter aux élections » s’il voulait être politicien.

L’ancien ministre Andrea Jenkyns a déclaré : « Si Harry a un tel mépris pour le gouvernement britannique et les médias britanniques, c’est une bonne chose qu’il vive en Amérique. Il ne devrait pas intervenir dans la politique britannique, ce n’est pas son rôle.

Henry Smith, membre du Tory Common Sense Group, a déclaré: « Je suis désolé pour la famille royale qui travaille dur que Harry continue de causer tant d’embarras », ajoutant: « Sussex est déçu de son duc absent. »

Le député a dit L’indépendant: « Il est très imprudent de sa part de s’égarer dans les commentaires politiques britanniques – mais s’il le veut, il devrait renoncer à son titre et se présenter aux élections. Sussex est déçu de son duc absent.

Un autre député conservateur de haut rang a déclaré que Harry avait enfreint la « règle d’or » de commenter la politique, affirmant que la famille royale « ne commente pas les politiciens et que les politiciens ne commentent pas la famille royale ».

Harry a déclaré qu’il se sentait «physiquement malade» à cause de l’utilisation par la presse de détectives privés (Reuters)

Cela vient comme la déclaration de témoin explosive de Harry a également affirmé:

Des histoires sur des rumeurs selon lesquelles son père était James Hewitt visaient à l’évincer de la famille royale

Il a révélé qu’il craignait qu’Eton ne le vire après des histoires de consommation de drogue

A affirmé qu’il était «seulement 5%» financé par le contribuable en tant que membre de la famille royale

A déclaré qu’il n’avait jamais reçu de facture pour un téléphone portable – traité par la famille royale

Harry a déclaré qu’il se sentait « physiquement malade » à cause des paiements aux enquêteurs privés liés à sa défunte mère, la princesse Diana, a-t-on dit à la Haute Cour alors qu’il commençait son témoignage.

Il a accusé les tabloïds d’avoir « incité à la haine et au harcèlement » dans sa vie privée – affirmant qu’il était décrit comme un « prince playboy », un « thicko » et un « drogué » quand il était plus jeune.

Il poursuit Mirror Group Newspapers (MGN) pour dommages et intérêts, réclamant des journalistes à ses titres – y compris Miroir du dimanche et Les gens du dimanche – étaient liés à des méthodes telles que le piratage téléphonique, l’obtention d’informations par tromperie et l’utilisation d’enquêteurs privés pour des activités illégales.

Harry arrive au tribunal avant une audience explosive (Vianney Le Caer/Shutterstock)

Dans sa déclaration de témoin pour l’affaire, Harry a déclaré qu’il était « choqué et consterné » par le nombre de paiements effectués par les titres MGN à des enquêteurs privés.

Il a dit qu’il voulait détenir l’ancien Miroir le rédacteur en chef Piers Morgan et d’autres responsables de « leur comportement ignoble et totalement injustifié ». M. Morgan a nié toute connaissance du piratage téléphonique et a déclaré qu’il « n’allait pas donner de conférences sur l’atteinte à la vie privée »

Harry allègue qu’environ 140 articles publiés entre 1996 et 2010 contenaient des informations recueillies à l’aide de méthodes illégales, et 33 d’entre eux ont été sélectionnés pour être pris en compte lors du procès.

Le duc a déclaré que sa « paranoïa aiguë » d’être constamment sous surveillance n’était pas déplacée après avoir découvert les paiements d’un détective privé liés à Chelsy Davy, son ex-petite amie.

Duc de Sussex contre-interrogé par Andrew Green KC (Elizabeth Cook/AP)

« Si elle n’avait pas été en couple avec moi, elle n’aurait jamais eu à endurer une expérience aussi horrible aux mains des journalistes de MGN », a-t-il déclaré.

Harry a ajouté: «Il y a même huit paiements de détective privé effectués en relation avec ma mère, dont je n’ai appris l’existence que depuis que j’ai déposé ma réclamation. Cela me rend physiquement malade.

Le duc de Sussex a suggéré des articles de journaux sur des rumeurs selon lesquelles son père était Diana, l’ancien amant de la princesse de Galles, James Hewitt, visaient à l’évincer de la famille royale.

Se référant à un article de Les gens à partir de 2002 avec le titre » Complot pour voler l’ADN de Harry « , il a déclaré : » À l’époque, quand j’avais 18 ans et que j’avais perdu ma mère à peine six ans plus tôt, des histoires comme celle-ci semblaient très dommageables et très réelles pour moi. »

Il a ajouté : « Ils étaient blessants, méchants et cruels. J’ai toujours été laissé s’interroger sur les motifs derrière les histoires. Les journaux tenaient-ils à semer le doute dans l’esprit du public afin que je puisse être évincé de la famille royale ?

Harry arrive au tribunal pour une audience explosive (PA)

Harry a également déclaré que les médias estimaient qu’ils le « possédaient » – mais ont insisté sur le fait que l’État ne payait que 5% de ses activités. « Malgré l’idée fausse commune, je n’étais pas financé à plus de 5% par le contribuable alors que j’étais un membre de la famille royale au Royaume-Uni, mais j’ai eu l’impression que la presse tabloïd pensait qu’ils me possédaient absolument. »

Il a également déclaré qu’un article publié en 2002 sur son cannabis fumé avait eu un « impact énorme » sur sa vie. « Eton avait mis en place une politique zéro drogue et j’avais extrêmement peur d’être expulsé. »

Le duc a également déclaré au tribunal qu’il avait fini par « faire la une des journaux » sur son style de vie de playboy à l’adolescence et au début de la vingtaine.

« J’ai fini par avoir l’impression que je jouais avec beaucoup de gros titres et de stéréotypes qu’ils voulaient épingler sur moi principalement parce que je pensais que, s’ils imprimaient ces ordures sur moi et que les gens le croyaient, je pourrais aussi bien ‘faire le crime’, pour ainsi dire.

Se référant à une histoire dans Les gens en 2006, qui a déclaré que Mme Davy était devenue « folle » et avait claqué le téléphone lors d’une soirée Spearmint Rhino club, le duc a déclaré: « Je ne pense pas que Chelsy soit devenu fou que j’y aille. »

Il a dit: « Nous en avons parlé au téléphone – mais je lui ai promis que je n’avais pas fait de lap dance et que je suis resté avec les trois autres cadets qui avaient des copines. »

Le duc a déclaré qu’il « doutait de la loyauté » des personnes qui l’entouraient, notamment de son ancienne nounou Tiggy Legge-Bourke et de l’ancien écuyer royal Mark Dyer. « Ce n’est que maintenant, réalisant ce que faisaient les journalistes de l’accusé… que je peux voir à quel point ma vie a été gâchée par cette paranoïa. »

Le prince Harry a déclaré qu’il n’avait jamais été titulaire d’un compte ni reçu de facture pour son téléphone portable – affirmant qu’il était géré « par l’institution, vraisemblablement à des fins de sécurité, bien que cela semble maintenant plutôt ironique ».

Downing Street a déclaré qu’il ne commenterait pas les remarques du prince Harry à propos du gouvernement car elles faisaient partie d’un processus juridique en cours.