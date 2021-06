Le gouvernement est «ouvert» jusqu’au 21 juin RETARD alors que la variante Delta voit les cas de Covid augmenter de 65% en une semaine

LES ÉTATS-UNIS ADMINISTRENT 301,6 MILLIONS DE DOSES DE VACCINS COVID-19

Les États-Unis ont administré 301 638 578 doses de vaccins COVID-19 dans le pays et distribué 371 520 735 doses dimanche matin, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Ces chiffres sont en hausse par rapport aux 300 268 730 doses de vaccin qui, selon le CDC, avaient pris les armes au 5 juin sur 371 520 975 doses livrées.

L’agence a déclaré que 170 833 221 personnes avaient reçu au moins une dose tandis que 138 969 323 personnes étaient complètement vaccinées dimanche.

Le décompte du CDC comprend les vaccins à deux doses de Moderna et Pfizer/BioNTech, ainsi que le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson à 6 h HE (1000 GMT) dimanche. (Reportage de Juby Babu à Bengaluru