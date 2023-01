Le gouvernement est le principal problème des Américains – sondage

Les républicains et les démocrates ont convenu que Washington était pire que les problèmes d’inflation et d’immigration

Les Américains pensent que le principal problème auquel sont confrontés les États-Unis est leur gouvernement, a révélé un sondage Gallup publié lundi. Plus d’un cinquième (21%) des répondants au sondage ont cité le manque de leadership comme le problème le plus grave, dépassant même l’inflation, qui est tombée à la deuxième place avec seulement 15% des voix.

Dans une rare démonstration d’unité bipartite, 24% des républicains et des indépendants à tendance républicaine, ainsi que 18% des démocrates et des indépendants à tendance démocrate ont convenu que l’incompétence du gouvernement était en tête de liste.

L’inflation était la deuxième préoccupation des deux partis – 18% des républicains l’ont classée comme le principal problème, contre 11% des démocrates. Un autre 18% des républicains étaient plus concentrés sur l’immigration, une question qui est tombée à une lointaine 6e place parmi les démocrates.

La confiance économique reste au plus bas, avec seulement 2 % des répondants décrivant les conditions comme «excellent” et 15% pensent qu’ils sont “bon.” Près de la moitié (45 %) pensent que les conditions sont «pauvre», alors que 38 % les évaluent «équitable.” La grande majorité – 72% – voit les choses s’aggraver encore, même si 22%, optimistes, voient la situation économique des États-Unis s’améliorer.

Malgré leurs perspectives économiques généralement sombres, 64% des répondants au sondage ont déclaré qu’il était “un bon moment pour trouver un emploi de qualité aux États-Unis.” L’indice de confiance économique du sondeur, calculé sur la base de l’opinion actuelle des répondants sur l’économie et des tendances prévues, reste sous l’eau à -39, bien qu’il se soit légèrement amélioré depuis le pic d’inflation de l’été dernier.

Les taux d’approbation du président Joe Biden et du Congrès sont restés constants à 41% et 21%, respectivement. Le sondage a été mené au cours des trois premières semaines de ce mois, au cours desquelles les Américains ont été témoins de l’échec répété des républicains de la Chambre à élire un président et ont vu les porte-parole de Biden lutter pour expliquer la pile croissante de documents classifiés découverts dans ses diverses propriétés.

Dans un sondage Gallup réalisé plus tôt ce mois-ci, près de quatre répondants sur cinq ont prédit «difficulté économique“, tandis que neuf sur dix ont dit qu’ils s’attendaient à plus”conflit politique.” D’autres prédictions populaires incluaient des augmentations de prix, une baisse de la puissance américaine et une augmentation des taux de criminalité.