Le gouvernement est invité à protéger les chansons et les livres de l’exploitation minière par l’IA

Le gouvernement ne doit pas autoriser les développeurs d’intelligence artificielle (IA) à utiliser librement des chansons et des livres protégés par le droit d’auteur à des fins de formation, ont exhorté les députés.

La commission de la culture, des médias et des sports du Parlement a demandé aux ministres de tenir compte du « chœur d’avertissements des musiciens, auteurs et artistes » concernant les risques de ne pas protéger la propriété intellectuelle face à l’évolution rapide de la technologie.

Le groupe multipartite de députés a déclaré que le gouvernement devait tenir sa promesse et abandonner son projet d’exempter l’exploration de textes et de données par l’IA de la protection des droits d’auteur.

L’exploration de données est un moyen d’obtenir des informations telles que des modèles et des tendances à partir de différentes sources, notamment des livres, des sites Web et de la musique.

Des personnalités des industries créatives ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact qu’un tel processus aurait sur la production artistique et culturelle.

Jamie Njoku-Goodwin, directeur général de l’organisme commercial britannique UK Music, a mis en garde contre le potentiel de « blanchiment de musique » dans lequel « les sociétés d’IA prennent essentiellement de la musique qui ne leur appartient pas, en utilisent des copies pour former une IA, puis récoltent les bénéfices commerciaux ». récompense par une nouvelle chanson légalement « propre » », a déclaré le comité.

Svana Gisla, productrice de la résidence de concerts virtuels Abba Voyage, a déclaré au comité qu’une telle exemption serait « terrible », déclarant : « Nos artistes émergents, nouveaux et existants ont déjà assez de mal à survivre dans la vie, encore moins s’ils doivent rivaliser. en plus contre les ordinateurs.

En juin dernier, l’Office de la propriété intellectuelle (IPO) a annoncé des propositions visant à introduire une « exception au droit d’auteur et aux bases de données qui autorise (l’exploration de textes et de données) à toutes fins ».

En réponse aux préoccupations de l’ensemble de l’industrie, le gouvernement semble avoir changé de cap depuis, affirmant qu’il ne veut plus poursuivre les plans initiaux.

Dans un rapport publié mercredi, la commission a félicité le gouvernement pour avoir écouté les parties prenantes, mais a averti que sa gestion initiale de la question montrait un « manque évident de compréhension » des besoins des industries créatives du Royaume-Uni.

Le rapport recommande au gouvernement de fournir une « mise à jour substantielle » sur son orientation en matière de gestion de l’impact de l’IA sur les industries d’ici la fin 2023.

Au lieu d’une large exemption du droit d’auteur pour l’exploration de textes et de données, il propose un « soutien proactif » en particulier pour les petits développeurs d’IA, qui peuvent rencontrer des difficultés pour acquérir des licences.

Cela impliquerait de revoir la manière dont des systèmes de licence peuvent être introduits pour le matériel technique et comment des accords mutuellement avantageux peuvent être conclus avec les organisations de gestion des droits et les organismes commerciaux des industries créatives, a-t-il déclaré.

Dame Caroline Dinenage, présidente du comité, a déclaré : « Le chœur d’avertissements des musiciens, des auteurs et des artistes sur les dommages réels et durables que représente l’incapacité à protéger la propriété intellectuelle dans un monde où l’influence de l’IA est croissante devrait suffire pour que les ministres asseyez-vous et prenez note.

« Le gouvernement doit maintenant commencer à rétablir la confiance en montrant qu’il comprend vraiment d’où viennent les industries créatives et à développer un régime de droit d’auteur et de réglementation qui les protège correctement alors que l’IA continue de perturber la production culturelle traditionnelle.

« Le développement et l’utilisation de technologies créatives sont actuellement entravés par une pénurie de compétences techniques. Pour que le Royaume-Uni réalise son potentiel en tant que leader mondial des industries créatives, le gouvernement doit s’engager à garantir que les compétences appropriées soient enseignées afin d’ouvrir la voie à la prochaine génération d’artistes numériques, de professionnels des effets visuels et d’innovateurs.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous adopterons une approche équilibrée et pragmatique de l’utilisation de l’IA dans les industries créatives, ce qui permettra à la fois aux innovateurs en IA et à notre secteur des industries créatives, leader mondial, de continuer à croître.

« Pour soutenir cela, l’Office de la propriété intellectuelle travaille avec des sociétés d’IA et des titulaires de droits pour produire un accord et des orientations sur le droit d’auteur.

« Cela soutient notre ambition de faire du Royaume-Uni un leader mondial en matière de recherche et de développement en IA, tout en garantissant que notre cadre en matière de droit d’auteur continue de promouvoir et de récompenser l’innovation et l’investissement dans les industries créatives du Royaume-Uni.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les parties prenantes pour comprendre l’impact de l’IA sur les diffuseurs, les éditeurs et les entreprises créatives. »