Le gouvernement est invité à mettre un terme aux nouvelles lois qui pourraient obliger les pubs à embaucher des videurs pour surveiller les conversations arrosées

KEMI Badenoch a été invité à mettre un terme à de nouvelles lois qui risquent de freiner le chat dans les pubs.

No10 a insisté sur le fait que la liberté d’expression serait respectée dans les boissons alcoolisées et que les gens ne seraient pas « réduits au silence ».

La secrétaire à l’égalité, Mme Badenoch, a été invitée à régler le désordre Crédit : Alamy

Mais les militants et les députés ont averti que la législation devait être renforcée pour mettre fin aux réclamations des employés trop sensibles.

Dans l’état actuel des choses, une mise à jour des lois sur l’égalité pourrait signifier que les employeurs pourraient être tenus responsables si le personnel entend quelque chose qu’il n’aime pas.

Les propriétaires – et les clubs de football – devraient prendre «toutes les mesures raisonnables» pour que les travailleurs ne soient pas «harcelés» – ce qui signifie plus de formation et de cases à cocher.

La secrétaire à l’égalité, Mme Badenoch, a été invitée à régler le problème.

Toby Young, de la Free Speech Union, a déclaré que les lieux d’accueil avaient du mal à survivre à la hausse des coûts de l’énergie, à l’inflation et aux grèves des trains, de sorte que “plus de bureaucratie est la dernière chose dont ils ont besoin”.

Il a déclaré: “C’est à Kemi de mettre un terme à cette nouvelle mesure anti-liberté d’expression.”

Le député conservateur Danny Kruger a déclaré qu’il fallait agir pour que “la liberté d’expression soit respectée et que nos pubs bien-aimés ne soient pas accablés par encore plus de bureaucratie et de restrictions”.

Un ministre a ajouté : « Le monde est-il devenu fou ? Cela ressemble à l’époque cromwellienne.

No10 a déclaré : « La liberté d’expression est un pilier vital de notre société.

“C’est pourquoi nous soutenons un amendement à cette législation, qui garantira que personne ne soit réduit au silence pour avoir simplement exprimé ses opinions légitimes.”