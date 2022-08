Le gouvernement est invité à doubler les paiements de 350 £ pour les hôtes ukrainiens réfugiés ou à risquer un sans-abrisme de masse

Le gouvernement envisagerait une proposition visant à doubler le paiement de 350 £ aux familles britanniques accueillant des Ukrainiens, alors que l’on craint de plus en plus que des milliers de réfugiés ne se retrouvent sans abri.

Cela survient alors que plus d’un millier d’hôtes de réfugiés ukrainiens ont signé une lettre ouverte exhortant les ministres à faciliter leur emménagement dans des foyers permanents.

Environ 79 000 réfugiés sont venus en Grande-Bretagne dans le cadre du programme de parrainage Homes For Ukraine, après que les hôtes ont accepté de fournir un logement pendant au moins six mois – mais certains placements touchent à leur fin.

Près d’un hôte sur quatre prévoyait de mettre fin à l’accord d’hébergement au bout de six mois, selon les chiffres récents de l’ONS – de nombreuses personnes citant la pression de la crise du coût de la vie.

La lettre des hôtes – organisée par la Sanctuary Foundation – faisait écho aux appels de la Local Government Association (LGA) pour augmenter le paiement de «merci» de 350 £ par mois, ce qui aiderait les hôtes à fournir un logement pendant plus de six mois.

Le Trésor a été présenté avec un plan visant à augmenter le paiement à 700 £ pour tous les hôtes désireux de prolonger leur accueil au-delà des six mois pour empêcher les réfugiés de se retrouver sans abri, selon PolitiqueAccueil.

Une source proche du programme Homes For Ukraine a déclaré au site Internet qu’elle espérait que l’augmentation pourrait être approuvée dans les semaines à venir, malgré le changement de Premier ministre le 5 septembre.

Les propositions auraient été avancées « non pas pour des raisons morales, mais uniquement pour des raisons financières », puisque le doublement des versements reviendrait moins cher que le logement des réfugiés déclarés sans-abri.

Déjà, au 2 juillet, plus de 1 300 ménages et familles unifamiliaux ukrainiens ont été évalués comme sans-abri ou menacés de le devenir.

Certains accords d’accueil ont été rompus et certains des logements fournis aux réfugiés se sont avérés inadaptés. Les conseils craignent que le sans-abrisme n’augmente à mesure que se terminent davantage les placements initiaux de six mois auprès de certains hôtes.

La Fondation Sanctuaire, qui a organisé la lettre d’environ 1 200 hôtes, a déclaré que trouver un logement à long terme approprié et abordable “est l’un des plus grands défis” du programme.

Le gouvernement a été averti qu ‘«il n’existe actuellement aucun moyen simple pour eux de trouver leur propre logement» au milieu des pressions sur le logement social et le secteur locatif privé.

La lettre des hôtes se lit comme suit : « En tant qu’hôtes qui se soucient profondément de l’avenir des Ukrainiens dans nos maisons, nous demandons au gouvernement de nous aider à faire en sorte qu’ils soient en mesure de franchir les prochaines étapes vers l’intégration dans nos communautés.

“Il n’existe actuellement aucun moyen simple pour eux de trouver leur propre logement, le logement social et le secteur locatif privé étant déjà tendus et difficiles d’accès.”

Le groupe a appelé le gouvernement à prendre une série de mesures pratiques pour aider les réfugiés à trouver un logement permanent, y compris pour que l’allocation de logement du crédit universel soit complétée pendant 12 mois pour permettre aux réfugiés de rester dans leur région.

Ils demandent aux autorités locales d’être les garants de ceux qui tentent de louer un logement, et au gouvernement de définir un processus clair de réappariement et de recruter davantage d’hôtes.

La lettre ajoute: «Savoir que nos invités peuvent partir rapidement et en toute sécurité quand eux et nous sommes prêts à le faire fera une grande différence et réduira le stress de ceux qui ont déjà subi tant de traumatismes en fuyant une guerre, ainsi que pour ceux d’entre nous qui les hébergent.

L’indépendant a approché le Trésor pour commentaires.