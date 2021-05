Le gouvernement est instamment invité à financer une année d’études supplémentaire pour les jeunes qui quittent l’université pour lutter contre l’impact de Covid

Le gouvernement a été exhorté à financer une année d’études supplémentaire pour les étudiants qui en ont besoin à la lumière de la pandémie de coronavirus.

Un groupe multipartite de députés et de pairs a présenté des suggestions au secrétaire à l’éducation sur la manière de soutenir les collèges et ses élèves touchés par Covid-19.

Dans un lettre à Gavin Williamson, le groupe – qui comprend le député conservateur Peter Aldous et le pair travailliste Lord Blunkett – a déclaré que les experts leur ont dit que «la perte d’apprentissage aura affecté chaque apprenant dans une certaine mesure, malgré la vitesse à laquelle les collèges passeront en ligne».

Cela vient après que la plupart des élèves aient passé des périodes d’apprentissage à la maison pendant la pandémie de coronavirus et les verrouillages, tandis que les règles d’auto-isolement ont également gardé les élèves à la maison.

Un rapport récent de l’Association of Colleges, cité dans la lettre des députés, a déclaré que plus des trois quarts des jeunes de 16 à 18 ans avaient des performances inférieures aux attentes normales et auraient entre un et quatre mois de retard.

Le Groupe parlementaire multipartite sur la formation continue et l’apprentissage tout au long de la vie a appelé le gouvernement à financer entièrement une année supplémentaire d’études pour les étudiants qui quittent l’université qui en ont besoin.

«Ce serait grâce à un fonds simple et flexible, qui permet aux collèges de concevoir des programmes d’une durée de six mois à un an pour répondre aux besoins et aux résultats, avec une bourse pour aider certains des apprenants les plus défavorisés à participer,» le groupe de cinq députés et les pairs ont dit.

«Nous demandons cette année supplémentaire d’étude financée pour nous assurer que les étudiants qui ont été les plus touchés par la pandémie Covid-19 et ses problèmes connexes, tels que la pauvreté numérique ou les responsabilités familiales, possèdent les compétences vitales dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études ou le marché du travail. »

Cela vient après qu’un groupe de réflexion a estimé que le gouvernement devait investir environ 13,5 milliards de livres sterling pour aider à inverser les dommages causés par la pandémie de coronavirus sur les élèves.

Entre autres suggestions, l’Institut des politiques éducatives a déclaré que le gouvernement devrait introduire un nouveau droit pour les élèves de redoubler une année d’études.

Dans leur lettre à M. Williamson, les députés et les pairs ont également exhorté les collèges à recevoir un soutien ciblé pour les élèves les plus défavorisés, similaire à la prime aux élèves pour les écoles.

Le ministère de l’Éducation (DfE) a été sollicité pour commentaires.