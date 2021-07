Le gouvernement est de plus en plus confiant que de plus en plus de pays passeront aux listes de voyage orange ou verte

Le gouvernement de Boris Johnson est « de plus en plus confiant » que davantage de pays pourront bientôt être ajoutés aux listes de voyage orange et vert, a déclaré un haut ministre.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré qu’il espérait que davantage de liaisons de voyage pourraient bientôt être ouvertes pour les vacanciers britanniques, alors que d’autres pays accélèrent le déploiement de leurs vaccins.

« Nous avons fait le travail que nous devions faire au niveau national et comme nous voyons d’autres pays rattraper leur retard si vous voulez, je pense que nous sommes de plus en plus convaincus que davantage de pays passeront soit à l’orange soit au vert », a déclaré M. Raab à Sky News sur Jeudi.

Le ministre du Cabinet a déclaré que les vacanciers devraient attendre la semaine prochaine pour voir si des changements étaient apportés au système de voyage léger, mais il a ajouté: « L’élan est positif ».

M. Raab n’a pas exclu la possibilité que les destinations populaires de la France et de l’Espagne passent sur une liste différente lors du prochain point de révision du gouvernement une semaine jeudi.

Le gouvernement envisage de déplacer la France de la liste «ambre plus», ce qui signifie que les voyageurs doublement vaccinés doivent toujours être mis en quarantaine, de nouveau sur la liste orange, selon les rapports.

Mais M. Raab a déclaré qu’aucune décision finale ne serait prise avant la semaine prochaine. « Personne ne veut plus que moi inscrire la France sur la liste orange ou la liste verte, mais je pense qu’il est juste de recueillir des témoignages d’experts sur les variantes et les risques qu’elles présentent », a-t-il déclaré.

Le ministre a refusé d’exclure la possibilité qu’il y ait des règles plus strictes pour l’Espagne, au milieu des informations selon lesquelles elle pourrait être déplacée vers la liste dite « ambre plus » la semaine prochaine.

Le ministre des Affaires étrangères a également défendu la décision du gouvernement d’autoriser les touristes entièrement vaccinés des États-Unis et de l’UE au Royaume-Uni sans quarantaine – affirmant qu’il y avait le « bon niveau de sécurité et d’assurance ».

Mais M. Raab a admis que le gouvernement « ne peut pas garantir » que les voyageurs américains et européens n’essaieront pas de montrer de faux certificats de vaccin.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Nous ne pouvons pas garantir que certaines personnes ne le feront pas. Je pense que c’est hautement improbable. »

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté : « Le point ici est qu’avec les pays européens et les États-Unis, nous parlons de pays de confiance élevée avec lesquels nous n’avons pas seulement un niveau de confiance intuitif élevé, nous avons une coopération active.

« Nous savons donc que nous pouvons corriger les écarts que nous pourrions rencontrer assez rapidement. »