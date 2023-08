Luis Rubales a refusé de démissionner après une démonstration d’affection non sollicitée envers la vainqueur de la Coupe du monde Jenni Hermoso

Le gouvernement espagnol a temporairement suspendu le président de la Fédération royale espagnole de football (RSFA), Luis Rubiales, après qu’il a refusé de démissionner volontairement suite à un baiser apparemment non consensuel lors de la finale de la Coupe du monde féminine le week-end dernier.

Le Conseil gouvernemental des Sports a annoncé vendredi qu’il transmettrait deux plaintes contre Rubiales à un tribunal arbitral, ce qui lui permettrait de suspendre le patron du football pendant que l’affaire était en cours d’examen, a déclaré son président, Victor Francos, lors d’une conférence de presse.

Si le tribunal estime que Rubiales a enfreint la loi espagnole sur le sport – en particulier ses articles sur « dignité et décorum » et « abus d’autorité » une interdiction de deux à quinze ans pourrait être imposée.

Rubiales fait également l’objet d’une enquête disciplinaire de la FIFA pour sa conduite lors de la finale de la Coupe du monde féminine dimanche à Sydney, en Australie. Après la victoire 1-0 de l’Espagne contre l’Angleterre, Rubiales a embrassé la milieu de terrain Jenni Hermoso et lui a déposé un baiser sur les lèvres.

Des photos et des vidéos de la cérémonie d’après-match des trophées et des médailles montraient le chef de la RSFA embrassant et serrant plusieurs joueurs dans ses bras, mais le syndicat national des joueurs l’a poursuivi spécifiquement à cause de son interaction avec Hermoso, déclarant que « des actes comme ceux dont nous avons été témoins ne restent pas impunis ».

Hermoso a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle « je n’ai pas aimé » le baiser, mais l’a décrit plus tard dans une déclaration comme un « mutuel » et « geste spontané ».

La RSFA a tenu vendredi sa propre réunion sur l’incident de Madrid, à l’issue de laquelle Rubiales s’est montré provocateur. Décrivant le baiser comme « un petit bisou », il a accusé « fausses féministes » d’essayer de ruiner sa carrière. « Est-ce qu’un bisou consensuel va me sortir d’ici ? Je ne démissionnerai pas. Je me battrai jusqu’au bout », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Rubiales a déjà changé de ton sur le baiser à plusieurs reprises. Il a d’abord minimisé la controverse, appelant ses détracteurs « des idiots et des gens stupides. » Cependant, il a publié lundi une déclaration vidéo appelant au baiser « quelque chose que je regrette. »

Membres de l’Espagne autoproclamée « gouvernement féministe » sont parmi les plus fervents critiques de Rubiales. Dans une publication publiée vendredi sur les réseaux sociaux, la ministre par intérim de l’Égalité des sexes, Irene Montero, a salué la décision du conseil de suspendre le chef de la RSFA.

« L’Espagne n’accepte plus les attitudes machistes et ne permet plus que les femmes soient dénigrées. » Montero a écrit. « Toute attaque contre l’égalité trouvera une réponse ferme de la part [this] gouvernement féministe.