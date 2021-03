« Le CSD [Spain’s Sports Council] va désigner la ligue de football féminin comme professionnelle pour la saison 2021-2022 « , Lozano a déclaré au Sénat espagnol . « Il ne peut pas être que le football masculin soit professionnel et pourtant, le football féminin est toujours considéré comme non professionnel. Il n’a aucune logique, et nous allons mettre fin à cette injustice pour améliorer les conditions des athlètes féminines et renforcer les structures sportives.

