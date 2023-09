Le gouvernement espagnol ne peut pas suspendre Rubiales après une nouvelle décision

Le Tribunal administratif du sport (TAD) espagnol a ouvert une procédure contre Luis Rubiales pour manquement « grave » mais pas « très grave » à la conduite après son baiser non sollicité sur Jennifer Hermoso après la finale de la Coupe du monde.

La décision de TAD constitue un revers pour le gouvernement espagnol, qui ne peut désormais pas le suspendre de ses fonctions de président de la Fédération royale espagnole de football. [RFEF]. Cependant, une enquête suivra et il pourrait encore être suspendu du football pour une durée maximale de deux ans.

La décision est basée sur la loi espagnole sur le sport de 1990, qui est plus clémente, car une mise à jour plus récente n’a pas encore été mise en œuvre. Malgré cela, à travers le Conseil Supérieur des Sports (CSD), le gouvernement demandera toujours sa suspension via le TAD au fur et à mesure que l’enquête se déroule.

« TAD ne considère que les [offences] sérieux. Nous pensons qu’ils sont très graves », a déclaré Miquel Iceta, ministre espagnol de la Culture et des Sports. « Le Conseil supérieur des sports lui-même aurait pu suspendre directement M. Rubiales s’ils étaient très graves. Mais comme TAD ne l’a pas qualifié comme tel, c’est au tribunal lui-même de décider. Nous allons déposer une demande pour qu’ils prennent cette position. »

Dans un communiqué publié quelques minutes seulement après la conférence de presse d’Iceta, Rubiales a reconnu la décision du TAD d’ouvrir un dossier et de ne pas qualifier ses actes de « très graves ».

« Je continuerai à me défendre pour prouver la vérité », a-t-il déclaré, critiquant le « lynchage politique et médiatique sans précédent » auquel il a été confronté.

Si le TAD avait jugé l’infraction « très grave », le gouvernement aurait pu intervenir immédiatement et suspendre Rubiales de ses fonctions. Au lieu de cela, il pourrait potentiellement revenir à la présidence lorsque sa suspension provisoire de 90 jours par la FIFA de « toute activité liée au football » prendra fin.

Il existe également la possibilité d’une affaire pénale et d’une sanction pénale ultérieure.

Les procureurs espagnols ont annoncé cette semaine qu’ils avaient ouvert une enquête préliminaire sur la conduite de Rubiales et qu’ils offriraient à Hermoso la possibilité de porter plainte contre lui.

Rubiales a refusé de démissionner suite à son comportement après la victoire de l’Espagne sur l’Angleterre en finale de la Coupe du monde à Sydney en août. La commission actuellement en charge de la RFEF a rejoint en début de semaine la liste des instances sportives et des ministres du gouvernement qui ont demandé sa démission.

En plus de l’incident d’Hermoso, Rubiales a également été condamné pour avoir saisi son entrejambe, serré et embrassé d’autres joueurs et en avoir porté un autre sur son épaule lors des célébrations.

Il dit que le baiser avec Hermoso était « consensuel » et impute ce tollé aux « fausses féministes ». Hermoso a réfuté ses affirmations et a déclaré qu’elle se sentait « vulnérable et victime d’un acte agressif ».

Photo par Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press Sports via Getty Images

La communauté du football au sens large s’est rassemblée pour soutenir Hermoso, la milieu de terrain de Barcelone Aitana Bonmatí et la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman ayant toutes deux utilisé leur tribune lors du tirage au sort de l’UEFA Champions League pour condamner les incidents après avoir remporté des prix individuels.

La FIFPRO, le syndicat mondial des footballeurs professionnels, a « exigé un changement » dans un communiqué publié vendredi.

« Nous, les joueurs, sommes plus forts, plus unis et plus déterminés que jamais », a-t-il déclaré. « Les systèmes nous font défaut. La gouvernance nous fait défaut. La responsabilité échoue. La discrimination est profonde et se produit à tous les niveaux.

« Le football doit réagir et se montrer à la hauteur de ce moment critique, non seulement en Espagne, mais dans le monde entier. »

Plus tôt vendredi, l’entraîneur espagnol Luis de la Fuente s’est excusé après avoir été condamné pour avoir applaudi le discours de Rubiales la semaine dernière, lorsqu’il avait catégoriquement refusé de démissionner.

De la Fuente a déclaré que ses actions étaient « injustifiables » et que les critiques reçues étaient « méritées », ajoutant qu’il avait assisté à l’assemblée en s’attendant à la démission de Rubiales et qu’il avait été bouleversé par les événements qui ont suivi.

« Compte tenu des répercussions sociales, médiatiques et politiques de mes applaudissements, je tiens à m’excuser », a déclaré De la Fuente lors d’une conférence de presse au siège de la RFEF.

« Les critiques étaient méritées, je les comprends. [The applause] est injustifiable. J’ai assisté à ce que je pensais être un événement protocolaire pour la démission du président et cela s’est transformé en autre chose, ce qui n’était pas facile à digérer. Nous étions sous le choc ; la situation a eu raison de moi.

« Mes actes ne représentent pas mes valeurs. J’ai toujours représenté l’égalité et le respect. En 26 ans comme entraîneur, dont 11 à la RFEF, mon comportement a été irréprochable. »

De la Fuente a également été critiqué pour avoir mis 24 heures supplémentaires à publier une déclaration condamnant le comportement de Rubiales – et seulement après que la FIFA l’ait suspendu – alors que d’autres ont appelé à sa démission.

« Je n’ai pas besoin de démissionner, je dois m’excuser », a-t-il ajouté. « J’ai commis une erreur humaine inexcusable dans un moment de stress et si je pouvais remonter le temps, je ne me comporterais pas de la même manière.

« Après l’assemblée, j’ai rencontré mon équipe d’entraîneurs jusque tard et encore samedi. Je ne me suis pas reconnu [in the images]mais je ne pouvais pas retourner une déclaration en une heure ou deux. »

Cependant, De la Fuente ne s’est pas engagé sur la question de savoir si Rubiales devait être démis de ses fonctions.

« Laissons les instances compétentes résoudre tout », a-t-il déclaré. « Une fois qu’ils l’auront fait, ce sera le moment d’évaluer la situation. Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit et je ne pense pas que je devrais le faire.

« Nous devons continuer à travailler pour améliorer l’égalité. Beaucoup a été fait au cours des 10 dernières années, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous devons tous le faire, moi y compris. Accordez-moi le droit de me tromper et de rectifiez-le. »

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.