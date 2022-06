Le gouvernement équatorien lève l’état d’urgence au milieu des manifestations

La décision de mettre fin à l’état d’urgence fait suite à une première réunion entre des représentants du gouvernement et la plus grande organisation indigène d’Équateur, qui a entamé la grève il y a deux semaines pour exiger la réduction des prix de l’essence, l’imposition de contrôles des prix sur les produits agricoles et l’établissement d’un budget plus important pour l’éducation. . Lasso avait accusé le chef indigène à la tête de la grève parfois violente de chercher à organiser un coup d’État.