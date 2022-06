Le gouvernement équatorien lève l’état d’urgence au milieu des manifestations

QUITO, Équateur (AP) – Le président équatorien Guillermo Lasso a levé samedi l’état d’urgence qu’il avait imposé dans six provinces au milieu d’une grève dirigée par des autochtones, une décision surprise survenue alors que les législateurs de l’Assemblée nationale entendaient une pétition de l’opposition pour le destituer du bureau.

La décision de mettre fin à l’état d’urgence fait suite à une première réunion entre des représentants du gouvernement et la plus grande organisation indigène d’Équateur, qui a entamé la grève il y a deux semaines pour exiger la réduction des prix de l’essence, l’imposition de contrôles des prix sur les produits agricoles et l’établissement d’un budget plus important pour l’éducation. . Lasso avait accusé le chef indigène à la tête de la grève parfois violente de chercher à organiser un coup d’État.

Après la réunion de samedi, le président de l’Assemblée nationale, Virgilio Saquicela, a déclaré qu’une commission serait formée pour faciliter le dialogue afin de mettre fin à la grève.

“Le gouvernement national ratifie la volonté de garantir la création d’espaces de paix, dans lesquels les Équatoriens pourront progressivement reprendre leurs activités”, indique un communiqué annonçant le décret de fin de l’état d’urgence.

La réunion s’est tenue dans l’église basilique du centre colonial de Quito et a réuni le président de la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur, Leonidas Iza, d’autres dirigeants sociaux, le ministre du gouvernement Francisco Jiménez et le ministre des Affaires étrangères Juan Carlos Holguín, entre autres.

“Il n’y a pas eu d’engagement, mais simplement une décision de la (confédération indigène) … de consulter ses bases sur la désignation d’une commission pour entamer ce dialogue”, a déclaré Saquicela, ajoutant que “le gouvernement a fait l’ouverture correspondante”.

Iza a déclaré que la grève ne serait pas terminée tant que leurs revendications n’auraient pas été satisfaites. “Au lieu de nous faire plus peur, ils ont soulevé notre rébellion, notre dignité”, a-t-il déclaré.

Iza a déclaré que les grévistes se reposeraient pour le week-end et a demandé que des couloirs soient ouverts dans les zones frontalières interprovinciales pour permettre le passage de la nourriture et approvisionner Quito, qui fait face à la pénurie de produits agricoles.

Pendant ce temps, lors d’une session législative virtuelle, le parti d’opposition Union for Hope, qui est lié à l’ancien président Rafael Correa, a demandé la destitution de Lasso. La demande était basée sur l’état d’urgence déclaré en raison de “graves troubles internes”, qui a maintenant été levé.

Il faudrait les votes d’au moins 92 législateurs pour retirer Lasso, alors que l’Union for Hope ne compte que 47 sièges.

Jeudi, la confédération indigène a déclaré qu’un manifestant était décédé des suites de blessures par balles à la poitrine et à l’abdomen alors qu’il manifestait près de l’Assemblée nationale à Quito, où une centaine d’autres personnes ont subi diverses blessures. La police a tweeté que des policiers avaient également été blessés par des plombs.

À Quito, les manifestants bloquant les routes ont pratiquement paralysé la ville et les gens connaissent des pénuries de nourriture et de carburant. Des groupes de manifestants ont parcouru la ville en attaquant des véhicules et des civils et en forçant la fermeture d’entreprises, dont certaines ont été pillées.

The Associated Press