Le gouvernement envisage un plafond d’augmentation des loyers pour les locataires de logements sociaux

Le gouvernement envisage de plafonner les loyers des locataires de logements sociaux en Angleterre l’année prochaine pour atténuer une partie de la douleur de la crise du coût de la vie.

Les augmentations de loyer pour les personnes vivant dans des logements sociaux pourraient être plafonnées à 3% au cours du prochain exercice à partir d’avril, a annoncé le département de nivellement.

Mais les patrons des conseils et les chefs des associations de logement ont déclaré qu’ils étaient “très préoccupés” par le fait qu’un plafond des loyers entraverait leur propre capacité à faire face à la flambée des coûts et à investir dans de nouvelles maisons.

Le Département du nivellement, du logement et des communautés (DLUHC) a déclaré avoir lancé une consultation sur un plafond des loyers – insistant sur le fait que les ménages les plus vulnérables «doivent» être protégés des énormes hausses.

Le plafond pourrait voir les loyers annuels plafonnés à 3, 5 ou 7% à partir d’avril 2023 pour contrôler les coûts des locataires – au milieu des avertissements selon lesquels l’inflation pourrait atteindre 22% l’année prochaine si la flambée des prix de l’essence ne diminue pas.

Actuellement, les bailleurs sociaux peuvent augmenter les loyers conformément à l’indice des prix à la consommation (IPC) plus un point de pourcentage. L’IPC est de 10,1 %, ce qui signifie qu’ils pourraient augmenter d’au moins 11,1 % en septembre.

Un plafond de 5% permettrait aux locataires d’économiser en moyenne 300 £ par an, par rapport au scénario d’augmentation des loyers en ligne avec l’inflation plus 1%, selon le DLUHC.

Le secrétaire au Logement, Greg Clark, a déclaré que le gouvernement “doit protéger les ménages les plus vulnérables dans ces circonstances exceptionnelles au cours de l’année à venir”.

Il a ajouté: «Mettre un plafond sur les augmentations de loyer pour les locataires sociaux offre sécurité et stabilité aux familles à travers l’Angleterre. Nous savons que beaucoup de gens s’inquiètent pour les mois à venir.

Cependant, la Local Government Association (LGA) et la National Housing Federation (NHF) ont toutes deux déclaré qu’elles étaient “très préoccupées” par le fait qu’un plafond “aura un impact significatif sur la capacité des fournisseurs de logements à fournir des services essentiels aux résidents et à investir dans des logements neufs et existants”. ”.

Dans une déclaration conjointe, le président de la LGA, James Jamieson, et la directrice générale de la NHF, Kate Henderson, ont déclaré qu’ils “feraient tout leur possible pour maintenir les augmentations à un niveau bas dans la mesure du possible” et qu’ils parleraient aux membres avant de répondre en détail.

Le département de mise à niveau a déclaré qu’il comprenait qu’un plafond affecterait les propriétaires de logements sociaux et a déclaré qu’il “s’engage pleinement” avec le secteur.

Le gouvernement cherche également à savoir si l’augmentation des loyers sociaux l’année suivante devrait également être limitée. La consultation se terminera le 12 octobre, avec une décision finale annoncée plus tard cette année, a déclaré DLUHC.

Plus tôt mardi, la banque d’investissement américaine Goldman Sachs a averti que l’inflation pourrait atteindre 22% l’année prochaine si la flambée des prix de l’essence ne diminuait pas, prévoyant qu’une récession commencerait au quatrième trimestre.

Cela fait suite à la confirmation par le régulateur britannique de l’énergie Ofgem que le plafond des prix passerait à plus de 3 500 £ en octobre, les organisations caritatives avertissant que des millions de ménages seraient plongés dans la pauvreté énergétique à moins que le gouvernement n’intervienne de toute urgence.

Mardi, Boris Johnson a exhorté les Britanniques à avoir un sentiment “d’espoir et de perspective” pendant les périodes difficiles et a insisté sur le fait que son successeur – Liz Truss ou Rishi Sunak – fournirait un soutien supplémentaire pour les factures d’énergie.

Cependant, Truss ne s’est pas encore engagé à effectuer d’autres paiements directs pour soulager la douleur des factures de gaz et d’électricité. On pense que le grand favori est d’augmenter le soutien aux plus vulnérables par le biais du système de prestations. Mais contrairement à Sunak, elle a exclu les paiements universels supplémentaires avec des factures.