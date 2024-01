Le gouvernement « envisage sérieusement » d’intervenir dans une affaire devant la CIJ

Le Tánaiste Micheál Martin a déclaré que l’Irlande « envisagerait fortement » d’intervenir dans le procès intenté par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice.

Il a déclaré que le gouvernement étudierait d’abord de près les conclusions préliminaires du tribunal, attendues ce mois-ci ou début février.

M. Martin a déclaré au Dáil que certaines des actions d’Israël à Gaza constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et il a de nouveau appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

Il s’exprimait au début d’une motion du Dáil condamnant les bombardements en cours sur Gaza.

Il a qualifié la situation humanitaire sur le terrain de catastrophique et a ajouté que le niveau d’assistance à destination de Gaza était totalement insuffisant.

Le Tánaiste s’est dit préoccupé par la montée des tensions dans la région et il estime que la Cisjordanie est au point d’ébullition.

La dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a déclaré que le régime israélien voulait massacrer le peuple palestinien et anéantir tout espoir d’une solution à deux États.

Mme McDonald a déclaré qu’Israël était engagé dans une attaque génocidaire avec des actions qui n’étaient pas défensives mais constituaient des crimes de guerre.

“Le peuple de Gaza est un peuple menacé d’anéantissement”, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’il était honteux que le gouvernement ne dise pas définitivement qu’il se joindrait à la cause de l’Afrique du Sud contre Israël.

Le ministre d’État Joe O’Brien a déclaré qu’il pensait que le gouvernement devrait rejoindre l’Afrique du Sud dans sa cause après que le tribunal aura émis des mesures préliminaires.

“Je crois que ce qui se passe à Gaza restera dans l’histoire comme l’une des pires atrocités qu’un État ait commises contre un peuple au cours de notre vie”, a-t-il déclaré au Dáil.

Une motion d’initiative parlementaire des sociaux-démocrates, qui doit être débattue demain, exige que l’Irlande soutienne formellement le cas sud-africain.

Gary Gannon, TD du parti Dublin Central, a déclaré que de nombreux autres pays ont fait de même et que l’Irlande devrait emboîter le pas.

Le TD de People Before Profit, Richard Boyd Barrett, a déclaré que son parti mettrait “autant de pression que possible” sur le gouvernement pour qu’il rejoigne la position de l’Afrique du Sud.

Il a affirmé que l’approche adoptée par le gouvernement à l’égard de l’affaire devant la CIJ constitue jusqu’à présent un « échec honteux ».

La leader travailliste Ivana Bacik a déclaré que son parti continue de travailler avec le gouvernement et les DT de l’opposition sur une motion concernant un cessez-le-feu immédiat, qu’elle peut obtenir le soutien de l’ensemble du Dáil.

L’Afrique du Sud prétend qu’Israël mène un génocide contre les Palestiniens à Gaza – une affirmation qu’Israël nie avec véhémence.

Les audiences publiques dans l’affaire intentée par l’Afrique du Sud ont commencé le 11 janvier

Le gouvernement expliquera sa position sur l’affaire SA contre Israël

Plus tôt, M. Martin avait déclaré que “la désinformation s’était accumulée” autour de la position de l’Irlande sur l’affaire de génocide de l’Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ.

Il a déclaré que l’Irlande soutenait les jugements préliminaires demandés par l’Afrique du Sud.

S’exprimant à son arrivée à la réunion du Cabinet de ce matin, M. Martin a déclaré : « L’Afrique du Sud a demandé des jugements préliminaires à la Cour, nous soutenons tous ces jugements, nous soutenons la fin des bombardements sur Gaza, nous voulons donc un cessez-le-feu, nous voulons un l’accès à l’aide pour la population de Gaza, c’est le genre de jugements ou de recommandations qui sont demandés.

“Il est important de souligner que personne n’a rejoint [the case] parce que personne ne le peut pour le moment.”

“Nous soutiendrons la Cour”, a déclaré M. Martin, ajoutant que les soumissions à la CIJ étaient “très sérieuses” et n’étaient “pas faites pour des raisons politiques”.

La position du gouvernement « manque de courage »

La leader des sociaux-démocrates Holly Cairns a demandé que le gouvernement veille à ce que l’Irlande se joigne de toute urgence à l’affaire de génocide intentée par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ).

S’exprimant au Dáil, elle a déclaré que la position du gouvernement selon laquelle il attend une décision préjudicielle de la CIJ “manque de courage” et est “en contradiction avec l’anéantissement auquel nous assistons”.

Le TD de Cork Sud-Ouest a demandé au Taoiseach ce que son gouvernement attendait lorsque les politiciens israéliens faisaient des « déclarations génocidaires » et que son armée larguait des bombes de 2 000 livres dans les rues densément peuplées de Gaza, qui fait la moitié de la taille de Louth.

Elle a déclaré que la position actuelle du gouvernement « n’est pas crédible » et a déclaré que l’Irlande avait le devoir d’agir en vertu de la Convention sur le génocide.

En réponse, le Taoiseach Leo Varadkar s’est dit « consterné » par la violence et les morts en cours à Gaza et en Cisjordanie.

Il a déclaré que le gouvernement faisait tout ce qu’il pouvait pour obtenir un cessez-le-feu, car cela mettrait fin aux massacres, acheminerait de l’aide et libérerait les otages détenus par le Hamas.

Concernant la CIJ, il a déclaré que l’Irlande déciderait de s’impliquer ou non lorsque l’Afrique du Sud soumettrait son dossier complet, mais qu’elle soutiendrait toute requête préliminaire.

Il a déclaré que toute décision finale sur le génocide pourrait prendre des années et que, par conséquent, la priorité absolue du gouvernement était de se concentrer sur « la diplomatie et la politique » et d’obtenir un cessez-le-feu.

Il a ajouté que le procureur général se présenterait en personne devant la CIJ le 22 février pour exprimer les préoccupations irlandaises concernant une autre affaire impliquant Israël. Il a déclaré que cela prouve que le gouvernement prend la CIJ au sérieux.

M. Varadkar a affirmé que la motion du social-démocrate qui sera débattue demain était « imparfaite » car elle ne condamnait pas le Hamas ; n’a pas demandé la libération des otages ; il n’a pas appelé le Hamas à désarmer ; et n’a pas appelé le Hamas à observer un cessez-le-feu.

Le Taoiseach a conclu : “Je ne pense pas que ce soit suffisant.”

Trócaire exhorte le gouvernement à soutenir le cas de l’Afrique du Sud devant la CIJ

Le gouvernement a été exhorté par l’agence humanitaire Trócaire à soutenir le cas de l’Afrique du Sud, qui l’a appelé à remplir son obligation légale de prévenir le génocide en évaluant “de toute urgence” le cas de Gaza.

Trócaire a déclaré que les appels à un cessez-le-feu lancés par l’Irlande, bien que bienvenus, n’étaient plus suffisants pour empêcher « de nouvelles atrocités ».

M. Martin a déclaré que la CIJ devait rendre ses conclusions préliminaires, après quoi l’Afrique du Sud présenterait ses arguments sur le fond.

“Je suppose qu’ils partageront cela avec d’autres pays, et nous examinerons cela et formerons alors une base pour la décision d’adhérer et aussi, si vous deviez adhérer, quelle serait la base de votre adhésion”, a déclaré M. Martin.

Il a ajouté que l’Irlande avait présenté sa propre « argumentation juridique substantielle concernant l’occupation en Cisjordanie ».

“Malheureusement, nous ne pouvons pas en partager les détails en raison des règles du tribunal, mais nous espérons être en mesure de fournir un résumé de ce que nous avons dit, juste pour illustrer aux gens que ces cas sont très graves. Les arguments juridiques que l’on fait ne le sont pas pour des raisons politiques”, a déclaré M. Martin.

Trócaire a déclaré que la position de l’Irlande n’était plus suffisante pour empêcher « de nouvelles atrocités »

Les autorités sanitaires de Gaza, dirigée par le Hamas, ont déclaré que 25 490 personnes y avaient été tuées depuis le 7 octobre, à la suite des attaques du Hamas dans le sud d’Israël au cours desquelles 1 200 personnes ont été tuées et 250 prises en otages.

Des milliers de Palestiniens ont été blessés et la majorité de la population de Gaza a été déplacée.

“Le gouvernement irlandais doit évaluer s’il existe un risque qu’un génocide soit commis à Gaza”, a déclaré le directeur général de Trócaire, Caoimhe de Barra.

Elle a déclaré que l’évaluation de ce risque est « une première étape » vers le respect des obligations de l’Irlande en vertu de la Convention sur le génocide de 1948.

Aux termes de la Convention sur le génocide, le génocide est défini comme un acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

L’organisation caritative a également appelé l’Irlande à publier une déclaration soutenant le cas de l’Afrique du Sud, en particulier les mesures provisoires demandées par l’Afrique du Sud pour la suspension de ses opérations militaires à Gaza.

Il a également appelé l’Irlande à “se joindre dès que possible à l’affaire en tant qu’intervenant soutenant la cause de l’Afrique du Sud, comme elle l’a fait dans l’affaire Ukraine contre Russie”.

« La responsabilité et le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme sont essentiels si l’on veut mettre fin à ces cycles répétés de violence aveugle et de destruction gratuite », a déclaré Mme de Barra.

L’affaire a été déposée par l’Afrique du Sud le 29 décembre

“Le gouvernement irlandais doit agir de toute urgence alors que l’armée israélienne tue en moyenne 250 Palestiniens par jour à Gaza, un taux de mortalité quotidien plus élevé que tout autre conflit armé du XXIe siècle”, a-t-elle ajouté.

“La campagne militaire incessante d’Israël dans la bande de Gaza a entraîné plus de 25 000 000 morts et le déplacement de 1,9 million de personnes.

« Une personne sur quatre à Gaza est confrontée à un risque immédiat de famine. Ces actes constituent des crimes de guerre.

“La situation désespérée dans laquelle se trouvent les habitants de la bande de Gaza a conduit les experts de l’ONU et les partenaires de Trócaire à avertir qu’il existe un risque immédiat de génocide dans la bande de Gaza.

“L’Irlande a pris une position de leader ces derniers mois en appelant à un cessez-le-feu. Cependant, cela ne suffit plus. Le moment est venu de prendre des mesures pour mettre fin à la violence et aux souffrances et prévenir de nouvelles atrocités.

“Les événements du 7 octobre, perpétrés par le Hamas et le Jihad islamique, sont également des crimes de guerre et ils doivent être tenus pour responsables. Aussi horribles qu’aient été ces attaques, elles ne peuvent pas être utilisées pour justifier les actions d’Israël envers les civils de Gaza”, a-t-il ajouté. dit-elle.

