«Il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de travail acharné pour arriver aussi loin, mais maintenant il semble que nous nous rapprochons de l’écologie et de l’histoire naturelle en ayant une place beaucoup plus ferme dans le programme, en tant que nouvelle appréciation de la nature et du vert les espaces grandissent », dit-elle.

Le but des leçons serait d’aider les enfants et les adolescents à développer un «amour de la nature» et d’avoir l’information pour agir en tant que «juge et jury de nos propres actions» sur l’environnement.

