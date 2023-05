Le gouvernement enquête toujours sur les raisons pour lesquelles les menaces contre Chong n’ont pas été transmises au cabinet

Mendicino dit que la priorité du Canada est de tenir la Chine responsable de tout comportement menaçant et harcelant

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré que le gouvernement enquête toujours sur les raisons pour lesquelles les avertissements selon lesquels un député conservateur était menacé par le gouvernement chinois ne sont jamais parvenus au bureau d’un ministre.

Mendicino affirme que la priorité du Canada est de tenir la Chine responsable de tout comportement menaçant ou harcelant envers Michael Chong et sa famille à Hong Kong et que des discussions sur l’opportunité d’expulser des diplomates de Chine sont en cours.

On a dit que le diplomate Chong avait supervisé un effort pour le cibler et que sa famille continue de travailler comme fonctionnaire consulaire pour la Chine à Toronto.

Mais Mendicino dit qu’il est également important de comprendre pourquoi l’information n’a jamais été fournie à son prédécesseur Bill Blair, au premier ministre Justin Trudeau ou à Chong lui-même.

Trudeau a déclaré que le SCRS n’avait informé personne en dehors de l’agence d’espionnage des informations dont il disposait sur les menaces, mais Chong a été informé que le conseiller à la sécurité nationale en avait été informé il y a deux ans.

Mendicino et Trudeau disent que l’information ne leur a jamais été transmise et Mendicino dit qu’une plus grande responsabilité au sein du gouvernement n’est pas hors de question.

La Presse canadienne

