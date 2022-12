Le gouvernement écossais facture 20 millions de livres sterling pour les chambres d’hôtel des réfugiés ukrainiens – qui finissent VIDE

LE gouvernement écossais a fait exploser jusqu’à 20 millions de livres sterling d’argent public sur les chambres d’hôtel pour les réfugiés ukrainiens – qui sont vides.

Les statistiques montrent que la coalition SNP-Green a dépensé 54 270 £ en logements inutilisés en une seule période de cinq semaines.

Les familles fuyant l’Ukraine se sont vu attribuer de l’espace dans des hôtels et des bateaux de croisière écossais Crédit : Alamy

Alex Cole-Hamilton affirme qu’il y a eu une réponse “glaciale” pour les Ukrainiens Crédit : Alamy

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a affirmé que l’Écosse hébergeait moins de demandeurs d’asile dans des hôtels qu’elle ne le devrait Crédit : Alamy

Les critiques blâment la bureaucratie pour les retards dans l’accueil des parrains chez eux, le gouvernement SNP étant accusé de ne pas en faire assez.

Le dirigeant de Scot Lib Dem, Alex Cole-Hamilton, a déclaré: «Les réfugiés ukrainiens devraient recevoir le plus chaleureux des accueils.

“Mais la réponse du gouvernement écossais a été glaciale et a signifié une dépendance à l’hébergement temporaire coûteux, y compris les hôtels et les bateaux de croisière.”

Le chef de la Lib Dem a exigé que les demandeurs d’asile fuyant les misères, y compris l’invasion russe, soient installés ici plus rapidement.

Et il a insisté sur le fait que le processus de mise en relation des hôtes avec les invités devrait être simplifié car il est apparu que la facture annuelle du gouvernement SNP pour réserver des chambres dans les auberges – qui pourraient finir par rester vacantes – pourrait atteindre la somme étonnante de 20 millions de livres sterling.

M. Cole-Hamilton a déclaré: «Les gens veulent ouvrir leurs maisons dans un geste collectif de générosité.

“Il est temps que le gouvernement écossais soutienne correctement les autorités locales afin qu’elles puissent effectuer les vérifications nécessaires, jumeler rapidement les invités et aider les gens à s’installer dans une nouvelle vie en Écosse.”

Les chiffres publiés en vertu des lois sur la liberté d’information montrent que, du 5 octobre au 9 novembre, le gouvernement a payé en moyenne 405 chambres vacantes par jour pour les réfugiés ukrainiens, pour un coût de 134 £ par nuit, soit un total de 54 270 £.

Les estimations évaluent la facture potentielle pour la période de cinq semaines à 1,9 million de livres sterling, soit 19,8 millions de livres sterling pour l’année.

Cela survient alors que les données ont révélé que 20 591 Ukrainiens étaient arrivés en Écosse dans le cadre du programme de parrainage britannique – 16 868 soutenus par le gouvernement écossais et 3 723 par des particuliers.

Pour devenir parrain, les hôtes doivent être autorisés à séjourner au Royaume-Uni pendant au moins six mois, passer des vérifications de casier judiciaire et de conseil et faire inspecter leur domicile.

Ceux qui cherchent à déménager au Royaume-Uni dans le cadre du programme doivent également passer des contrôles sur leur identité et leur casier judiciaire.

Les responsables préviennent que le processus peut prendre des mois.

Les calculateurs disent que les données sur les chambres vides sont un instantané de 24 heures et que le nombre total d’inoccupations change quotidiennement, avec des statistiques enregistrées chaque semaine.

Les autorités ont enregistré 311 chambres inutilisées au 5 octobre, mais le nombre a grimpé à 592 le 9 novembre.

Les chiffres peuvent être révélés une semaine seulement après que Westminster a critiqué la réponse de l’Écosse à la crise des migrants dans la Manche.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a affirmé que le pays hébergeait moins de demandeurs d’asile dans des hôtels qu’il ne le devrait.

Et le député conservateur a déclaré aux Communes: «Aujourd’hui en Écosse, contrairement au reste du Royaume-Uni, une seule ville – Glasgow – fait sa juste part et prend des demandeurs d’asile.

“En Ecosse, seule une douzaine d’hôtels en dehors de Glasgow accueillent des demandeurs d’asile, ce qui n’est ni juste ni équitable.”

Il a ajouté: “Le gouvernement écossais refuse d’accueillir les demandeurs d’asile qui arrivent au Royaume-Uni sur de petits bateaux, ce qui n’est pas correct.”

Le gouvernement écossais a rejeté les allégations comme étant “clairement absurdes”, ajoutant : “L’Écosse a de solides antécédents en matière de soutien aux demandeurs d’asile, malgré l’approche ridicule du gouvernement britannique et du ministère de l’Intérieur”.

Un programme de 100 millions de livres sterling pour héberger des réfugiés dans des cabines à bord de deux navires de croisière – M / S Victoria à Leith, Édimbourg et M / S Ambition à Glasgow – a été prolongé jusqu’en juin prochain.

Mais les chiffres montrent qu’il y avait en moyenne 232 cabines vacantes sur les navires entre octobre et novembre.

Les autorités ont enregistré 364 vides le 5 octobre, contre 162 le 9 novembre.

Les statistiques révèlent également qu’il y avait environ 4 741 personnes dans 2 495 chambres d’hôtel et 2 247 dans 1 172 cabines sur les paquebots au 12 octobre.

Mais il est entendu que toutes les arrivées n’ont pas besoin d’un logement, certains réfugiés trouvant leurs propres fouilles ou étant placés sans l’aide d’une agence gouvernementale.

Une porte-parole du gouvernement écossais a déclaré à propos de leurs efforts pour aider les réfugiés fuyant la guerre : « Nous voyons toujours des personnes déplacées arriver en Écosse depuis l’Ukraine.

«Et nous devons nous assurer que nous avons un logement disponible pour ceux qui en ont besoin jusqu’à ce qu’ils soient jumelés à des hôtes bénévoles ou trouvent un logement approprié à plus long terme.

“L’Écosse offre un refuge à plus de personnes déplacées d’Ukraine par habitant que toute autre partie du Royaume-Uni, avec plus de 22 000 personnes avec un parrain écossais qui sont arrivées.

“Nous ne voulons pas que quiconque passe plus de temps que nécessaire dans un logement temporaire.”

Nous avons expliqué hier comment les procureurs écossais sont prêts à aider à arrêter les criminels de guerre russes.

Les chefs de la loi ont accepté de recueillir les témoignages de réfugiés ukrainiens tragiques maintenant basés ici.

Le secrétaire à la Justice du SNP, Keith Brown, a insisté sur le fait que les autorités écossaises feront leur part pour s’assurer que les criminels de guerre écœurants de Poutine soient traduits en justice.

Les déclarations des réfugiés qui ont fui l’Ukraine pourraient être transmises à l’étranger pour faire partie de tout tribunal sur l’invasion, qui a commencé en février.

Le ministre du SNP, M. Brown, ancien vétéran de la Royal Marine et de la guerre des Malouines, a déclaré : « Des atrocités ont été commises en Ukraine et les auteurs de crimes de guerre doivent être traduits en justice.

“Nous serons toujours aux côtés de l’Ukraine et nous soutenons le travail de notre système judiciaire indépendant dans le cadre des efforts internationaux contre les crimes dans ce pays.”

Le député conservateur Jamie Greene a déclaré: “Il est juste et important que les procureurs écossais remplissent leurs obligations légales et tentent d’obtenir justice pour les victimes de la guerre brutale et illégale de Poutine.”

Le Crown Office a ajouté : « Les procureurs écossais aideront les Ukrainiens de toutes les manières possibles dans le cadre juridique et les mécanismes de soutien qui existent dans nos obligations et conventions juridiques.

Le M/S Victoria à Leith, Édimbourg a vu son contrat prolongé jusqu’en juin de l’année prochaine Crédit : Marko Stampehl/marko@ferryfacts.com

