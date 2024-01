Le gouvernement d’urgence israélien s’effondrera si Netanyahu bloque l’accord sur les otages

Le gouvernement de guerre d’urgence d’Israël s’effondrera si le Premier ministre Benjamin Netanyahu refuse un accord acceptable pour la libération des otages du Hamas à Gaza, a prévenu mardi matin le ministre de l’Unité nationale, Chili Tropper.

Alors que le gouvernement est sous pression pour qu’il finalise un accord avec le Hamas pour la libération des 136 otages restants, Tropper a souligné que mettre fin à la guerre à Gaza n’est pas une option.

“Nous aurions à payer un lourd tribut (dans le cadre d’un accord d’otages), mais arrêter la guerre est un prix qu’Israël n’est pas disposé à payer”, a déclaré Tropper à 103FM. “S’il existe un accord avec lequel nous pouvons vivre et que Netanyahu ne le signe pas, nous quitterons le gouvernement.

“Même si nous remplaçons Netanyahu, l’objectif de détruire le Hamas ne changera pas.”

Le ministre de la Culture et des Sports Chili Tropper s’adresse à la délégation olympique israélienne participant aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo lors d’une cérémonie à la résidence du président à Jérusalem, le 23 juin 2021 (crédit : OLIVIER FITOUSSI/FLASH90)

Les détails de l’accord d’otages proposé

Le Hamas a rejeté un accord d’otages rédigé à Paris ce week-end parce qu’il ne prévoyait pas de cessez-le-feu permanent, réitérant qu’Israël doit mettre fin à son offensive sur Gaza et se retirer de la bande de Gaza avant tout échange de prisonniers.

Le cadre général en discussion s’est concentré sur un échange de captifs contre la libération de prisonniers de sécurité palestiniens ou de terroristes, ainsi que sur une pause dans la guerre.

Il est présumé que l’accord visant à libérer les 136 captifs se ferait par étapes, comme cela s’est produit avec l’accord de novembre, au cours duquel 105 captifs ont été libérés pendant une semaine d’accalmie dans les combats.

Les politiques se penchent sur le dilemme

Le chef de l’opposition et du parti Yesh Atid, Yair Lapid, a exprimé l’urgence de parvenir à un accord permettant la libération des otages.

Lors de sa rencontre avec les familles des otages mardi, il a déclaré : « La première clause, la première ligne, du contrat entre l’État et ses citoyens, dit que l’État est responsable de leur vie. Pas seulement de leur santé ou de l’éducation de leurs citoyens. leurs enfants, mais pour la vie au sens le plus élémentaire et le plus simple du terme. »

“Nous n’avons aucun moyen de ramener nos morts à la vie, mais nous devons ramener les otages chez eux, sinon quelque chose de très fondamental s’effondrera dans nos relations les uns avec les autres, dans les relations entre un peuple et son pays”, a-t-il poursuivi. Certainement dans la confiance fondamentale entre les citoyens et le gouvernement. Cela ne doit pas arriver. Certaines choses ne sont pas sujettes à débat.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a réagi à cette évolution dans une direction différente. Il a déclaré qu’un accord « négligent » conduirait à la dissolution de la coalition sur X (anciennement Twitter).

עסקה מופקרת = פירוק הממשלה — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) 30 janvier 2024

Bien que cela ne soit pas clair sans autre commentaire, le ministre a semblé affirmer qu’un accord pour le plaisir négligerait les besoins de sécurité d’Israël, et que cela conduirait sa faction à quitter la coalition.

Tovah Lazaroff a contribué à ce rapport.