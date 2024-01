Le gouvernement d’urgence israélien est sur le point de s’effondrer alors que la guerre à Gaza se poursuit – Israel Politics

« Les Américains ont réalisé que le Premier ministre Benjamin Netanyahu est frappé d’incapacité en raison de la situation politique dans laquelle il se trouve », m’a informé la semaine dernière un haut responsable d’un des partis d’opposition israéliens.

«De plus, craignant la réaction des électeurs, Netanyahu est allé jusqu’à cacher son passage à la troisième étape de la guerre, non seulement à son propre cabinet de guerre, mais aussi au grand public.»

La situation politique difficile dans laquelle se trouve Netanyahu met déjà à rude épreuve la patience de l’administration Biden, qui a de plus en plus le sentiment qu’elle apporte un soutien considérable sans rien recevoir de lui en retour.

Alors que les Américains sont obligés de prendre en considération les affaires politiques de Netanyahu, celui-ci, à son tour, n’est pas disposé à étendre le même geste de bonne volonté envers le candidat démocrate résidant actuellement à la Maison Blanche, qui fait face à une campagne de réélection difficile et tumultueuse.

Il y a une raison pour laquelle John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a déclaré cette semaine qu’Israël est déjà passé à un conflit de faible intensité au Nord et qu’il devrait subir une transformation similaire en ce qui concerne le Sud.

Cela contredit complètement l’affirmation de Netanyahu la veille, dans laquelle il affirmait que la guerre s’était intensifiée dans la région sud de la bande de Gaza. Les Américains dénoncent le bluff de Netanyahou, malgré ses tentatives de maintenir l’opinion publique israélienne dans une obscurité partielle quant à la manière dont cette guerre est menée.

L’effet papillon des voix croissantes de malaise émanant de Washington crée des répercussions qui ont un impact sur le paysage politique de Jérusalem. Même à ce stade de la guerre, marqué par des progrès lents et par des réalisations militaires qui ne sont pas visibles pour un œil non averti, il reste une marge de liberté de pensée quant aux possibilités politiques qui pourraient en découler.

L’influence de Gantz sur la guerre diminue

Gantz savait dans quoi il s’embarquait. Au début, on l’a traité de naïf, mais c’est un homme qui a déjà été piqué une fois par le scorpion politique qu’est Benjamin Netanyahu, lorsque Gantz a rejoint le gouvernement d’unité Covid. Il est entré dans le gouvernement actuel les yeux grands ouverts, espérant qu’après le 7 octobre, quelque chose aurait changé chez l’homme politique le plus chevronné d’Israël.

C’était le cas, mais cela n’a pas duré longtemps. Actuellement, nombreux sont ceux qui, dans la sphère politique, pensent que Gantz est en train d’élaborer sa stratégie de sortie. Quand partira-t-il ? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre la dynamique du pouvoir au sein du gouvernement, en particulier au sein du cabinet de guerre.

Gantz et Gadi Eizenkot, un ministre sans portefeuille, ont rejoint le gouvernement d’urgence pour incarner le slogan politique bien connu : « faire leur part », apporter leur contribution et participer activement à l’effort de guerre.

Tous deux sont entrés dans l’arène militaire, obtenant deux des cinq sièges du cabinet de guerre du gouvernement d’unité d’urgence nationale, et sont devenus deux des acteurs les plus essentiels dans la gestion de la guerre. Cependant, maintenant que nous célébrons le 100e jour depuis leur adhésion, il semble que leur influence sur la gestion de la guerre diminue.

Il existe plusieurs exemples, le plus marquant étant celui de la libération des otages. Cela fait plus de 50 jours depuis la libération du dernier otage, et il semble qu’Israël avance en boitant, avec de petites étincelles d’espoir pour les 136 otages toujours retenus captifs à Gaza dans des tunnels et des lieux secrets, qui se lèvent, puis chute. Toutes les quelques semaines, le Hamas diffuse de nouvelles vidéos sadiques qui révèlent souvent la tragique nouvelle de l’assassinat de quelques otages supplémentaires.

Eisenkot estime qu’il est temps de s’arrêter et de réfléchir à la direction à prendre pour la machine de guerre et à la question de savoir si les victoires remportées par Israël jusqu’à présent ont atteint un point qui justifie d’envisager un cessez-le-feu en échange de la libération des otages.

Selon lui, cette option devrait au moins être explorée.

« Nous devons arrêter de nous mentir », déclare Eisenkot. « Nous devons être courageux et viser un accord acceptable qui ramènera tous les otages chez eux. Le temps presse et chaque jour qui passe met leur vie encore plus en danger. Nous ne pouvons pas nous en tenir aveuglément à la même stratégie alors que les otages sont encore en captivité. Nous sommes désormais à l’étape critique au cours de laquelle des décisions audacieuses doivent être prises. Sinon, autant jeter l’éponge.»

Jusqu’à présent, Eisenkot était perçu comme un homme politique plutôt banal, n’attirant pas beaucoup d’attention en raison de sa neutralité et de son manque de charisme. Ces dernières semaines, cependant, il a gagné en notoriété, car il exprime des opinions qui trouvent un écho dans l’opinion publique. À mon avis, si un sondage de popularité devait être mené maintenant, Eisenkot, qui a récemment enterré son fils tué à Gaza, obtiendrait des taux d’approbation élevés.

Revenant sur le cabinet de guerre, Eisenkot et Gantz affrontent le ministre de la Défense Yoav Gallant et Netanyahu, qui estiment que l’exercice de la force militaire est la clé pour vaincre le Hamas et obtenir la libération de nos otages, faisant écho à la stratégie qui a précédé la précédente libération des otages.

Pourtant, 50 jours se sont écoulés sans progrès significatif. Cette question pourrait se transformer en un point archimédien qui pourrait forcer Gantz et Eisenkot à se retirer du gouvernement.

Pendant ce temps, tous deux estiment qu’ils ont toujours une influence sur les décisions, et que tant que les soldats de Tsahal continueront à se battre à Gaza, la guerre devra continuer.

En outre, une démission à ce stade comporte des risques politiques importants, dans la mesure où une telle décision pourrait être interprétée comme une fuite de Gantz et d’Eizenkot de leurs responsabilités, ce qui pourrait nuire considérablement au nombre de sièges que le parti de l’Unité nationale, actuellement populaire, pourrait obtenir à l’avenir.

Netanyahu, bien entendu, est parfaitement conscient de ces considérations et s’efforce activement d’exercer un contrôle. Comme nous l’avons décrit par le passé, Netanyahu est le type d’homme politique qui ne cesse de planifier le lendemain. Autrement dit, leur jour d’après.

Pour y parvenir, il s’est concentré sur le renforcement de sa coalition, car ce qui est acceptable en temps normal ne l’est pas en temps de guerre, puisque le Premier ministre a trouvé peu de marge de manœuvre au sein du gouvernement.

Alors que des réunions du cabinet de guerre ont été programmées pour discuter de ce à quoi ressemblera le lendemain de la guerre pour Israël, une discussion approfondie sur cette question n’a pas encore eu lieu. En fait, de hauts responsables de Tsahal ont fait remarquer que si le gouvernement ne prend pas rapidement position, Tsahal sera contraint de retourner dans les zones qu’il a déjà conquises, puis abandonnées.

Netanyahu reporte la discussion au lendemain

Pourquoi Netanyahu reporte-t-il cette discussion ?

Il donne à chaque fois une excuse différente. Autrefois, c’était à cause du différend entre les ministres Miri Regev et David Amselem et le chef d’état-major de Tsahal. Une autre fois, il a affirmé que cette réunion interférerait avec une autre question, la plus importante, celle de la défense d’Israël à La Haye.

Netanyahu craignait que les ministres Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir ne plaident en faveur de la réinstallation de la bande de Gaza et de l’exil de tous les Palestiniens qui s’y trouvent, ce qui pourrait saper la politique officielle de Netanyahu, selon laquelle Israël n’a pas l’intention de forcer les Palestiniens à quitter Gaza.

J’analyse cette question d’un point de vue politique, car Gantz préconise depuis des semaines la tenue d’un débat sur la guerre à Gaza et ses implications pour Israël, l’économie du pays et l’éducation de nos enfants. A chaque fois, cette demande a été refusée.

Le verbe favori du Premier ministre est « reporter ». Pourquoi faire aujourd’hui ce qui peut être reporté à demain, ou au lendemain, ou à une autre date future indéterminée ? Par conséquent, même si Gantz fait partie du cabinet de guerre, Netanyahu ne compte pas sur lui et sur son peuple pour voter en faveur de propositions de grande envergure, mais s’accroche plutôt à sa base de droite. Le jour où Gantz démissionnera du gouvernement, Netanyahu aura encore besoin de ces individus dans son camp.

Mercredi dernier, peut-être pour tenter de calmer Gantz, deux articles ont été publiés dans les médias presque simultanément. Il a été rapporté qu’un haut responsable du Likoud aurait proposé à Yair Lapid ainsi qu’à Avigdor Lieberman de rejoindre le gouvernement en échange de portefeuilles prestigieux, suggérant même qu’ils pourraient avoir le rôle de Ben-Gvir.

Tous deux ont refusé l’offre, chacun pour ses propres raisons : Lapid parce qu’il n’est pas disposé à siéger dans un gouvernement dirigé par Netanyahu ; Liberman depuis que le Likoud a refusé de le laisser rejoindre le cabinet de guerre.

Le fait que les deux articles aient été publiés presque simultanément soulève la possibilité qu’il y ait des individus au sein du Likoud qui ont initié cette démarche pour signaler à Gantz qu’il existe des alternatives pour le remplacer s’il décide d’abandonner le navire.

Néanmoins, très rapidement, comme beaucoup d’autres manœuvres récentes orchestrées par Netanyahu, les rejets rapides de Lapid et de Liberman ont souligné la probabilité qu’il s’agisse d’une nouvelle tournure.

L’essentiel est le suivant : ce gouvernement d’urgence durera-t-il encore longtemps ? L’opinion dominante est que ce ne sera pas le cas, et avec la diminution des perspectives d’un nouvel accord d’otages, la probabilité de dissolution du gouvernement d’urgence augmente. Les récentes rumeurs sur des contacts sérieux entre les États-Unis et le Qatar sont l’une des raisons pour lesquelles Gantz et Eisenkot choisissent de rester au gouvernement, car sans eux, ils estiment qu’il n’y aurait pas beaucoup de chance de parvenir à un nouvel accord permettant de libérer les otages.

De plus, et cela semble être vrai, tous deux se demandent quelle différence cela ferait s’ils démissionnaient. Cela conduirait-il à de nouvelles élections ? Cela ferait-il tomber le gouvernement ? Même si Gantz et Eisenkot démissionnent, Gideon Sa’ar, le chef du parti Nouvel Espoir, qui fait partie du bloc de l’Unité nationale,…