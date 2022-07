Le gouvernement d’union italienne vacille, alors que Mario Draghi propose de démissionner

ROME – La période dorée de stabilité de l’Italie a soudainement semblé sur le précipice familier du chaos jeudi après que le Premier ministre Mario Draghi a présenté sa démission en réponse à une révolte des populistes anti-establishment au sein de son large gouvernement d’unité nationale.

Mais signe du traumatisme que le départ de M. Draghi serait pour l’Italie, le président du pays a refusé d’accepter sa démission, gelant essentiellement la situation politique en place jusqu’à la semaine prochaine, lorsque M. Draghi s’adressera au Parlement.

La crise gouvernementale inattendue et les machinations théâtrales et en coulisses ont laissé l’Italie dans un état d’animation suspendue et ont créé une calamité potentielle pour l’Europe alors qu’elle cherche un front uni contre l’agression de la Russie en Ukraine et fait face à une vague d’infections à Covid et une crise énergétique.