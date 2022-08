Le gouvernement d’un pays des Balkans renversé par un vote de censure

Le cabinet du Premier ministre monténégrin Dritan Abazovic est devenu le plus éphémère de l’histoire du pays

Le parlement du Monténégro a adopté samedi une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Dritan Abazovic. Son mandat de premier ministre prenant fin après seulement quatre mois, Abazovic était le dirigeant le plus court depuis l’indépendance du Monténégro de la Serbie en 2006.

Après une séance parlementaire de 12 heures qui a débuté vendredi, 50 des 81 députés ont voté contre le gouvernement de coalition d’Abazovic, mettant fin à son mandat de Premier ministre.

Le vote a été appelé par le Parti démocrate des socialistes (DPS) du président Milo Djukanovic, après qu’Abazovic a signé un accord avec l’Église orthodoxe serbe au début du mois. Les détracteurs du pacte disent qu’il donne des droits spéciaux à l’église qui ne sont pas étendus aux autres religions.

Les Serbes, dont la majorité s’est opposée à l’indépendance du Monténégro vis-à-vis de la Serbie en 2006, représentent environ un tiers de la population du Monténégro. Les Monténégrins pro-européens voient l’église serbe comme un canal d’influence serbe et russe dans le pays.

Abazovic, un Albanais de souche, a insisté sur le fait que l’accord résoudrait les différends religieux et permettrait à son gouvernement de se concentrer sur le respect des exigences d’adhésion à l’UE. Le Monténégro est un pays candidat à l’UE depuis 2010, mais un rapport de 2021 de la Commission européenne a révélé que le pays n’avait fait que des progrès limités dans la lutte contre les querelles politiques, la corruption judiciaire et le crime organisé, en particulier la contrebande de tabac et le blanchiment d’argent.

S’adressant aux législateurs après la motion de censure, Abazovic a suggéré que les groupes criminels ont influencé le vote.

“Ce pays sera gouverné soit par des criminels, soit par des citoyens”, il a dit. “Et je suis désolé … que le crime organisé au Monténégro utilise encore ses tentacules pour réguler les relations politiques.”

Djukanovic, qui a été président ou premier ministre du Monténégro pendant la majeure partie des trois dernières décennies, a longtemps été accusé de liens avec le crime organisé et a été nommé dans la fuite des Pandora Papers de 2021 comme acheminant de l’argent vers plusieurs fiducies offshore. Djukanovic a également été accusé de discrimination anti-serbe, en particulier après que son parti a parrainé une loi en 2019 qui aurait transféré une grande partie des biens de l’Église orthodoxe serbe à l’État du Monténégro.

Alors que les législateurs se disputaient le projet de loi, Djukanovic, un fervent pro-occidental, a appelé les Serbes qui manifestaient “fous”.

Abazovic restera probablement en poste jusqu’à ce qu’un successeur soit choisi ou que des élections anticipées soient déclenchées. Il est le deuxième Premier ministre monténégrin successif à être battu par un vote de censure cette année, après le renversement du gouvernement de Zdravko Krivokapic en février. Krivokapic, qui a soutenu l’Église orthodoxe contre la loi de 2019, était en poste depuis un peu plus d’un an.